ПП-ДБ с позиция за изборите в Пазарджик: В града сме първа сила!
"Продължаваме промяната - Демократична България" излязоха с пост, в който изразяват своята позиция от проведения в неделния ден предсрочен вот за общински съветници в Пазарджик.
Още по темата:
- » ДПС-Ново начало и Делян Пеевски водят с много на изборите в Пазарджик
- » Голям пожар край Пазарджик: Горят гаражи и коли близо до сгради
- » Жесток бой между ученички в Пазарджик
Коментирай
Най-четено от Политика
Старт на новата система за влизане/излизане в държави от Шенген10:18 12.10.2025 | Брюксел
Последно от Политика