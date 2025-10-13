"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас ОБЗОР

Край на заложническата криза. За 20 души 2-годишното пленичество приключи. Сред първите заложници, които групировката върна е и Матан Ангрест, който е български гражданин. Хамас ще върне телата и на 28 от пленените. В замяна на заложниците, Израел трябва да пусне на свобода около 2000 палестински затворници и задържани. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че войната е приключила.

На свобода - след 783 дни в плен. Това са последните живи заложници на Хамас. 20 души, които групировката предаде на представители на Червения кръст. Момент, който Израел очаква от 2 години.

Така изглежда днес Площада на заложниците - който не остана празен от атаката на Хамас.

Хамас пусна на свобода пленените на няколко групи. Сред първите 7 освободени беше и Матан Ангрест. Израелският войник с българско гражданство. Повече от половин година не беше сигурно, че е жив. Последното видео, което Хамас разпространи с него беше през март.

Матан Ангрест (08.03.2025 г.): "Казвам се Матан Ангрест. Бях отвлечен на 7 октомври от поста Нахал Оз. 511 дни съм в плен. Майка ми, Анат, баща ми - Хагай, сестра ми - Ади, братята ми Офир и Рой, чакам момента, в който ще ви видя и ще ви прегърна. Сигурен съм, че се борите за мен, и правите всичко възможно да се върна. Имам послание и към целия народ на Израел - да излезете по улиците и да не се отказвате от нас!"

Мечта, която Матан сбъдна. Кадрите са с близките му.

От Ивицата Газа заложниците са транспортирани с автобуси на Червения кръст до военната база "Реим" в Южен Израел. Оттам с хеликоптери, придружени от близките си, пленените трябва да бъдат транспортирани до болници. Хамас ще върне и телата на 28 убити заложници.

Малко преди да бъдат пуснати на свобода останалите 13 заложника, близките им говориха с тях за първи път от две години.

Ейнав, майка на Матан Зангаукер: "Матан, любов моя, всичко ще бъде наред. Повече няма да има война, всички се връщате. Войната свърши!"

Уверение, че е настъпил края на войната, направи лично американският президент, преди да отпътува за Израел.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Войната приключи. Войната приключи, разбирате ли това? Не се тревожа за нищо. Мисля, че имаме страхотна сделка."

СНИМКИ: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

От 4 дни оръжията в Газа са заглъхнали. По улиците днес излязоха членове на Хамас, за да посрещнат затворниците, които Израел трябва да освободи. Според договореното в Шарм ел Шейх, Израел трябва да пусне на свобода 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната. Списъкът е бил одобрен снощи от израелското правителство.

За първи път от март, в Ивицата Газа влезе хуманитарна помощ. Така хората в Хан Юнис посрещнаха първите камиони.

"Чух, че идват камиони с помощи и дойдох да взема за децата си. Но не може по този начин. Така, едни вземат всичко, а други не получават нищо."

Според договореното прекратяване на огъня, в Ивицата Газа всеки ден трябва да влизат 600 камиона с храна и лекарства.