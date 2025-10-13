Над 60 на сто от учителите в готовност за ефективна стачка

Над 60 процента от учителите са готови на ефективна стачка - това сочат данните от анкета на синдикат "Образование" към Конфедерация на труда "Подкрепа". Масово работещите в сектора не биха се съгласили със замразяване на заплатите - 88 на сто биха участвали в протести, ако няма увеличение на възнагражденията, сочат още данните.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" прави опит да анализира какво усещат българските учители по отношение на тяхната удовлетвореност от състоянието и финансирането на образователната система.

В изследването досега са участвали над 9000 респонденти.

Министър Вълчев: Голям проблем е демотивацията на учениците да изучават математика и природни науки

Средната възраст на българските учители, според изследването е 50 години, мъжете са 12% и намаляват, а стресът при професията си остава застрашителен.

Българските учители искат увеличение на парите за образование в рамките на 6% от БВП. Без приоритетно финансиране няма да постигнем преминаване към едносменен режим, няма да намалим броя на учениците в паралелка, което е важна стъпка към доброто качество.

89% от работещите в сектор "Образование" не биха се съгласили със замразяване на заплатите. 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати, като 8% биха размислили, сочат още данните на синдиката.

Според организацията успеваемостта на учениците и дисциплината, които са неразривно свързани, остават проблемни. Синдикатът твърдо стои зад приетата на първо четене забрана за ползване на телефон от учениците в училище и предлага да се спре дебатът по тази тема и просто да се изпълни това, което говорим от 10 години.

От синдиката подкрепят приемането на новия предмет "Добродетели и религия" във вариантите, които Министерството на образованието предлага.