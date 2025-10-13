  • Instagram
Мътна вода потече от чешмите във Велико Търново

Мътна вода потече от чешмите във Велико Търново
Жители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни. Хората се притесняват за здравето си и настояват институциите да вземат мерки.

Причина за лошото качеството на водата е големият приток и повишените водни количества, довели до временно замътняване в част от мрежата, заявиха от ВиК. Регионалната здравна инспекция увери, че водата не е опасна за здравето, но не е подходяща за пиене поради повишена мътност.


Директорът на РЗИ-Велико Търново д-р Евгения Недева увери, че инспекцията следи качеството на водата на всеки час.

Инспекцията препоръчва временно използване на бутилирана вода. В някои магазини в града тя вече е изчерпана заради повишеното търсене.

#Велико Търново

