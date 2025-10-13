  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +21
Пловдив: +17 / +19
Варна: +13 / +19
Сандански: +14 / +20
Русе: +9 / +19
Добрич: +10 / +18
Видин: +13 / +18
Плевен: +13 / +19
Велико Търново: +11 / +18
Смолян: +8 / +13
Кюстендил: +10 / +17
Стара Загора: +14 / +18

2 г. по-късно: Отпускат 5 млн. лева за щети от наводнението в Царево през 2023 г.

  • Сподели в:
  • Viber
2 г. по-късно: Отпускат 5 млн. лева за щети от наводнението в Царево през 2023 г.
A A+ A++ A

Междуведомствената комисия под ръководството на вътрешния министър Даниел Митов одобри средства за възстановяване на улици и задължения към фирми от бедствието през 2023 г. в Царево.

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 3 октомври, като този път държавата е се е ангажирала със сериозни мерки за превенция.

"Благодарение на редовното правителство ни бяха одобрени близо 5 млн. лв. за ремонт на разрушени улици и за разплащане към фирмите, които участваха тогава в разчистването. Казвам това, защото от 2023 до днес сме имали общо 5 правителства и трябва да сме наясно, че политическата и финансовата стабилност на държавата са важни. До няколко седмици ще сме готови с актуализиран проект за корекцията на река Черна и Изгревско дере, както и с оценка на щетите. Имаме подкрепата за бързо възстановяване, благодаря за ангажираността на министрите и парламентарното мнозинство. Ще бъдем готови да посрещнем успешен туристически сезон 2026", каза кметът на Царево Марин Киров.

#Царево #Община Царево #кмет на Царево

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?