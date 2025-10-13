  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +21
Пловдив: +17 / +19
Варна: +13 / +19
Сандански: +14 / +20
Русе: +9 / +19
Добрич: +10 / +18
Видин: +13 / +18
Плевен: +13 / +19
Велико Търново: +11 / +18
Смолян: +8 / +13
Кюстендил: +10 / +17
Стара Загора: +14 / +18

Пийте този чай от билки, ако искате да запазите задържаната вода в организма

  • Сподели в:
  • Viber
Пийте този чай от билки, ако искате да запазите задържаната вода в организма
A A+ A++ A

Задържането на вода (или т.нар. водна задръжка ) е често срещан проблем, който може да се прояви с подуване на краката, лицето, корема или пръстите. Причините са разнообразни – от небалансирано хранене и хормонални промени , до заседнал начин на живот и недостатъчен прием на вода . За щастие, природата предлага естествени решения под формата на билки с диуретично действие , които помагат на организма да се освободи от излишните течности по безопасен начин.

🌿 Най-ефективните билки срещу задържане на вода

Глухарче (Taraxacum officinale)
Глухарчето е едно от най-популярните природни средства за пречистване на организма. Листата му съдържат калий и имат лек диуретичен ефект, който лекува бъбреците да отделят повече вода и токсини.

Брезови листа
Тази билка действа пречистващо и противовъзпалително. Чаят от брезови листа подобрява бъбречната функция и намалява усещането за тежест и подуване.

Полски хвощ (Equisetum arvense)
Хвощът е богат на силиций и антиоксиданти. Освен това подпомага извеждането на течности, той оздравява косата, ноктите и кожата.

Мечо грозде (Uva ursi)
Известно е, че със своето противовъзпалително действие върху пикочните пътища, мечото грозде помага и при задържане на течности, като подпомага естественото прочистване на бъбреците.

Коприва
Копривата е естествен тоник за целия организъм. Тя не само повишава диурезата, но и снабдява тялото с ценни минерали и желязо.

☕ Рецепта за домашен чай против задържане на вода

Съставки:

1 ч.л. сухи листа от глухарче

1 ч.л. брезови листа

1 ч.л. коприва

250 мл гореща вода

Начин на приготвяне:

Смесете билките в чаша или чайник.

Залейте ги с гореща, но не вряща вода.

Останете да престоят 10–15 минути.

Прецедете и пийте топъл чай, до два пъти дневно.

👉 За оптимален ефект, зареждайте чая в продължение на 7–10 дни , като едновременно с това добавяте солта и увеличавате приема на вода през деня.

⚠️ Важно

Макар билковите чайове да са естествени, те всички пак имат силно действие. Не се препоръчва продължителен прием без консултация с лекар, особено при болнични заболявания, бременност или прием на лекарства .

💚 Редовното захранване на билков чай ​​с диуретичен ефект е чудесен начин да подпомогнете организма си да изхвърлите излишните течности по естествен път. Комбинацията от глухарче, коприва и брезови листа не само намалява подуването, но и пречистването на тялото, подобрява тонуса и придава усещане за лекарството.

#чай

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?