Пийте този чай от билки, ако искате да запазите задържаната вода в организма
Задържането на вода (или т.нар. водна задръжка ) е често срещан проблем, който може да се прояви с подуване на краката, лицето, корема или пръстите. Причините са разнообразни – от небалансирано хранене и хормонални промени , до заседнал начин на живот и недостатъчен прием на вода . За щастие, природата предлага естествени решения под формата на билки с диуретично действие , които помагат на организма да се освободи от излишните течности по безопасен начин.
🌿 Най-ефективните билки срещу задържане на вода
Глухарче (Taraxacum officinale)
Глухарчето е едно от най-популярните природни средства за пречистване на организма. Листата му съдържат калий и имат лек диуретичен ефект, който лекува бъбреците да отделят повече вода и токсини.
Брезови листа
Тази билка действа пречистващо и противовъзпалително. Чаят от брезови листа подобрява бъбречната функция и намалява усещането за тежест и подуване.
Полски хвощ (Equisetum arvense)
Хвощът е богат на силиций и антиоксиданти. Освен това подпомага извеждането на течности, той оздравява косата, ноктите и кожата.
Мечо грозде (Uva ursi)
Известно е, че със своето противовъзпалително действие върху пикочните пътища, мечото грозде помага и при задържане на течности, като подпомага естественото прочистване на бъбреците.
Коприва
Копривата е естествен тоник за целия организъм. Тя не само повишава диурезата, но и снабдява тялото с ценни минерали и желязо.
☕ Рецепта за домашен чай против задържане на вода
Съставки:
1 ч.л. сухи листа от глухарче
1 ч.л. брезови листа
1 ч.л. коприва
250 мл гореща вода
Начин на приготвяне:
Смесете билките в чаша или чайник.
Залейте ги с гореща, но не вряща вода.
Останете да престоят 10–15 минути.
Прецедете и пийте топъл чай, до два пъти дневно.
👉 За оптимален ефект, зареждайте чая в продължение на 7–10 дни , като едновременно с това добавяте солта и увеличавате приема на вода през деня.
⚠️ Важно
Макар билковите чайове да са естествени, те всички пак имат силно действие. Не се препоръчва продължителен прием без консултация с лекар, особено при болнични заболявания, бременност или прием на лекарства .
💚 Редовното захранване на билков чай с диуретичен ефект е чудесен начин да подпомогнете организма си да изхвърлите излишните течности по естествен път. Комбинацията от глухарче, коприва и брезови листа не само намалява подуването, но и пречистването на тялото, подобрява тонуса и придава усещане за лекарството.
