Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл

„Няма смисъл да лепим стикери по стъклата на колите. Край с това”. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който е на посещение във Варна. По думите му след премахването на лепенките за винетки, сега идва ред и тези за технически преглед да станат електронни.

„Текстовете бяха пуснати за обществено обсъждане. След като обработим всички становища, предстои те да бъдат подписани от мен и да влязат в сила”, посочи транспортният министър. Караджов обясни, че камерите ще засичат регистрационните номера на колите и от база данни ще виждат информация за екокатегорията им и минали ли да технически преглед. „Няма смисъл от лепене на стикери, край с това. Защо да купуваме четци, при положение, че и сега има само два и те са в Столичната община”, каза още ресорният министър.

Той коментира спасителната операция заради потъващ кораб близо до българското Черноморие в неделя. „Корабът превозвал гипс на торби за пристанище Черноморск. Плавателният съд претърпял крен – бил е разхерметизиран, но пробойната не била причинена от външен източник. Моряците опитали със собствени сили да овладеят ситуацията”, посочи вицепремиерът.

Караджов обясни как протекла спасителната операция? „Веднага нашата служба по издирване и спасяване е поела своите ангажименти. Подадени са сигнали и до българския център за търсене и спасяване, и до румънския. От тук излита хеликоптер на военните, който пръв пристига до рафтовете. Тръгват и два катера – един от българска страна и един от румънска. След като хеликоптерът подпомага турски изследователски кораб, който се намирал в близост, да привърже рафтовете към него, катерите са отзовани”, каза транспортният министър.

Припомняме, че в неделя на около 140 морски мили източно от Варна потъна плаващият под флага на Камерун кораб EILEEN. Товарният кораб бил с пробойна в борда и постъпваща вода. Екипажът, съставен от 10 украинци, напуснал кораба с два спасителни плота. Моряците били спасени.

На въпрос ще бъде ли закупен скоро спасителен кораб, вицепремиерът отговори, че финансовата ситуация е трудна и не вижда възможност в проектобюджета да се намерят средства за такава инвестиция.

По-късно през деня Караджов ще вземе участие в Годишна среща на местните власти в к.к. Албена. В рамките на панела „Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавна и общинска инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство.