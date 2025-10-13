Планетата достигна първата климатична критична точка: Кораловите рифове са застрашени от масово измиране

Учени предупреждават, че планетата вече е преминала първата си катастрофална климатична критична точка, като топловодните коралови рифове навлизат в етап на дългосрочен упадък, който застрашава препитанието на стотици милиони хора. Докладът „Глобални критични точки“, изготвен от 160 учени от 87 институции в 23 държави и ръководен от Университета в Ексетър, показва, че рифовете са особено уязвими на повишаващите се температури и могат да се изправят пред „широко разпространено измиране“, ако не се предприемат спешни действия.

Докладът отбелязва, че и други големи екологични критични точки са близо, включително изчезването на Амазонската гора, колапсът на ключови океански течения и ускорената загуба на ледниците в Гренландия и Западна Антарктика. Кораловите рифове, които поддържат около една четвърт от всички морски видове, вече са под сериозен стрес. От януари 2023 г. светът преживява четвъртия и най-интензивен глобален белищен (избелващ) феномен, засягащ над 80% от рифовете в повече от 80 държави. Учени подчертават, че рифовете са навлезли в „непроучена територия“, като много райони в Карибите показват ранни признаци на колапс заради топлинен стрес, болести и намалена биологична разнообразие.

Според доклада кораловите рифове достигат критична точка при глобално повишаване на температурите между 1°C и 1,5°C над прединдустриалните нива, с централна оценка от 1,2°C. Настоящото глобално затопляне е около 1,4°C, което означава, че горната граница може да бъде достигната в следващото десетилетие, освен ако емисиите на парникови газове не бъдат драстично намалени. Професор Тим Ленън от Университета в Ексетър подчертава, че упадъкът на топловодните рифове вече е в ход и засяга стотици милиони хора, зависими от тези екосистеми.

Някои експерти обаче призовават за внимателно тълкуване на данните. Професор Питър Мъмби от Университета на Куинсланд признава упадъка, но отбелязва, че някои рифове може да останат жизнеспособни дори при 2°C затопляне. Той предупреждава срещу фаталистичното мислене, което може да доведе до изоставяне на усилията за опазване на коралите. Д-р Майк Барет от WWF-UK също подчерта важността на данните, като отбеляза, че защитата на по-малко засегнатите рифови райони е ключова за потенциалното им възстановяване в бъдеще със стабилизирани температури. Д-р Трейси Айнсуърт, вицепрезидент на Международното общество за коралови рифове, подчерта, че много рифови екосистеми преживяват значителна трансформация, губейки доминирането на коралите и биологичното разнообразие, и че разбирането на тези промени е ключово за поддържането на тяхната екологична функция.

Австралийският институт по морски науки подчерта необходимостта от внимателно интерпретиране на глобалните данни за рифовете, като отбеляза, че регионалната вариабилност и продължаващото повишаване на температурите оставят само тесен прозорец за ефективна намеса. Междувременно професор Ленън предупреди, че ледниците в Гренландия и Западна Антарктика се приближават до критични точки, а прогнозираното превишаване на 1,5°C около 2030 г. може да предизвика допълнителни опасни обратни реакции. Амазонска екваториална гора също е по-близо до колапс, отколкото се смяташе по-рано, поради обезлесяване и климатичен стрес.

Въпреки тревожните прогнози, докладът посочва и потенциални „положителни критични точки“ за обществото, като бързото приемане и използване на електрически превозни средства, което може да доведе до значително намаляване на емисиите на парникови газове. Ленън подчерта, че ускоряването на тези положителни обществени промени е от съществено значение за предотвратяване на допълнителни непоправими щети върху системите на Земята.