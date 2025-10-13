Няма да повярвате как е изглеждала Киара преди "Ергенът"

Киара е една от участничките в "Ергенът: любов в рая", която предизвика фурор с влизането си. Така атрактивна ли обаче е изглеждала винаги? Представи себе си като експанзивна и смела, но в реалния живот признава, че не е такава. „Прекалено съм свита“, откровено каза за себе си тя.



Киара определя себе си като трудолюбива, красива и амбициозна. Десет години е тренирала художествена гимнастика, като е била и в националния отбор на България.Има много спечелени медали от състезания и международни турнири, но ѝ се налага да прекрати кариерата си на спортист заради сериозна контузия. 23 шева слагат край на спортната кариера на певицата. Киара получава контузия точно преди европейско състезание. След известно време травмата се случва повторно. Тогава се налага и операция.

Спортът я научава на дисциплина и хъс, които пренася и в работата си, като към момента, тя се занимава с музика.

В първото си участие в "Ергенът" тя истински се притесни, когато Алек се забави с подаряването на роза. За нея тези 100 секунди бяха инфарктни. „Смятах, че имам още време. Някак си се чувствам много слаба, защото не мога да променя решението на мъжа, за когото съм дошла“, разстроена сподели мислите си певицата след това.

При първото си участие в "Ергенът" тя споделя, че си представя сватбата си голяма, пищна и с много музиканти.

„И аз да си изцапам малко ръцете“, споделя Киара преди време към кадър в социалните си мрежи, от който се вижда, че се занимава с ремонтни дейности. Едно от любимите места сред природата, на които Киара ходи, е Боянският водопад. На тази локация тя има снимки по различно време в годината.

В цялото й семейство има музиканти, включително майка й, която е оперна певица. Ако има дъщеря, би искала да я научи никога да не се отказва, да преследва целите си и мечтите си.

Любимите й плодове са диня и манго. Харесва синия и черния цвят, а когато има време да гледа футбол, подкрепя "Реал Мадрид."