Бърза и лесна рецепта за брауни с малко съставки, но много вкус

Ако обичате сладки изкушения, но нямате време за сложни десерти — тази рецепта е точно за вас! Домашното брауни е класика, но често изисква дълъг списък със съставки и прецизни мерки. Тук ще ви покаже как да направите невероятно вкусни брауни само с няколко продукта , които почти винаги има във всяка кухня.

🍫 Необходими продукти:

100 г масло

150 г захар

2 яйца

50 г какао (без захар)

60 г брашно

1 щипка сол

(По желание: шепа орехи, шоколадови парченца или ванилия за допълнителен аромат)

🔥 Начин на приготвяне:

Разтопете маслото в тенджерка на слаб огън или в микровълнова фурна.

Добавете захарта и разбъркайте, докато се разтвори напълно.

Прибавете яйцата едно по едно, като разбърквате енергично след всяко.

Пресейте каквото, брашното и солта и ги добавете към сместа. Разбъркайте до гладко тесто.

Изсипете в малка тава , покрита с хартия за печене.

Печете на 180°C за около 20–25 минути. Важно е браунито да остане леко влажно отвътре – точно това му придава сочния, топящ се вкус.

🍽️ Поднасяне:

Останете браунито да изстине напълно, след което го нарежете на квадратчетата. Можете да го сервирате с топка ванилов сладолед, малко плодове или просто с чаша кафе.

💡 Малък съвет:

Ако обичате по-шоколадов вкус, добавете в сместа шепа натрошен тъмен шоколад. Ще получите богато, плътно и ароматно брауни , които трудно ще устоите да не изядете веднага!

✨ Резултатът: Влажно, наситено на шоколадови брауни, готово за по-малко от 30 минути — с минимални усилия и максимален вкус!