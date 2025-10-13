Бърза и лесна рецепта за брауни с малко съставки, но много вкус
Ако обичате сладки изкушения, но нямате време за сложни десерти — тази рецепта е точно за вас! Домашното брауни е класика, но често изисква дълъг списък със съставки и прецизни мерки. Тук ще ви покаже как да направите невероятно вкусни брауни само с няколко продукта , които почти винаги има във всяка кухня.
🍫 Необходими продукти:
100 г масло
150 г захар
2 яйца
50 г какао (без захар)
60 г брашно
1 щипка сол
(По желание: шепа орехи, шоколадови парченца или ванилия за допълнителен аромат)
🔥 Начин на приготвяне:
Разтопете маслото в тенджерка на слаб огън или в микровълнова фурна.
Добавете захарта и разбъркайте, докато се разтвори напълно.
Прибавете яйцата едно по едно, като разбърквате енергично след всяко.
Пресейте каквото, брашното и солта и ги добавете към сместа. Разбъркайте до гладко тесто.
Изсипете в малка тава , покрита с хартия за печене.
Печете на 180°C за около 20–25 минути. Важно е браунито да остане леко влажно отвътре – точно това му придава сочния, топящ се вкус.
🍽️ Поднасяне:
Останете браунито да изстине напълно, след което го нарежете на квадратчетата. Можете да го сервирате с топка ванилов сладолед, малко плодове или просто с чаша кафе.
💡 Малък съвет:
Ако обичате по-шоколадов вкус, добавете в сместа шепа натрошен тъмен шоколад. Ще получите богато, плътно и ароматно брауни , които трудно ще устоите да не изядете веднага!
✨ Резултатът: Влажно, наситено на шоколадови брауни, готово за по-малко от 30 минути — с минимални усилия и максимален вкус!
