Какво се случва с тялото и ума ни, ако изцяло спрем глутена

През последните години глутенът се превърна в една от най-обсъжданите теми в света на храненето. Всички повече хора решават да го изключат от менюто си – някои по здравословни причини, други от любопитство или по съвет на популярни диетози. Но какво реално се случва с тялото и ума ни, когато напълно отрежем глутена?

Какво представлява глутенът

Глутенът е белтък, който се съдържа основно в пшеницата, ечемика и ръжта. Той придава еластичност на тестото и пухкавост на хляба. За повечето хора глутенът не представлява проблем, но при някои може да предизвика здравословни затруднения – като цолиакия, непоносимост или чувствителност към глутен.

Подобряване на храносмилането (при чувствителност към глутен)

Ако човек има непоносимост или чувствителност, изключването на глутена може да донесе осезаемо облекчение. Симптоми като подуване, газове, диария или болки в корема често изчезват още в първите седмици. Червата започва да се възстановява, а усвояването на хранителни вещества се радва.

Повече енергия и по-малко „мъгла“ в ума

Много хора, които спират глутена, споделят, че се чувстват по-бодри, с по-ясна мисъл и по-добра концентрация. Това вероятно се дължи на намаляването на загубата в организма и стабилизирането на кръвния захар. При хора с чувствителност глутенът може да предизвика умора и т.нар. brain fog – усещане за замъглено съзнание, което изчезва при премахването му.

Промени в теглото

Следното премахване на глутена някои хора отслабват, защото спират да изпратят много преработени продукти – хляб, сладкиши, пици, тестени изделия. Но е възможно и обратното – да се качат килограми, ако заменят глутеновите храни с калорични безглутенови варианти (като оризови изделия, нишесте или сладки без глутен).

Възможен недостиг на хранителни вещества

Пълното изключване на глутена може да доведе до недостиг на някои витамини и минерали – особено ако човек не се храни разнообразно. Зърнените култури, които съдържат глутен, са важен източник на витамини от група В, желязо, фибри и фолиева киселина. Затова е важно да се включват алтернативи като кино, елда, амарант, кафяв ориз и овес (сертифициран без глутен).

Влияние върху настроението

Изследванията показват, че при хора с чувствителност глутенът може да повлияе негативно на настроението и дори да влошава симптомите на тревожност или депресия. При изключването му често се наблюдава подобрение в емоционалната стабилност. Въпреки това, при хора без чувствителност ефектът може да е неутрален или чисто психологически –съзнава се с усещането за „по-здравословен“ начин на живот.

Не за всеки е необходимо

Важно е да се подчертае, че ако човек няма показана чувствителност, цолиакия или медицински причини, няма нужда напълно да се отказва от глутена. За здравия организъм глутенът не е вреден сам по себе си. Ненужното изключване може да доведе до ограничена диета и дефицит на полезни вещества.

Изключването на глутена може да бъде благотворно за хората, които наистина не го понасят добре – тогава тялото се освобождава от възпаления, храносмилането се използва, а умът се избистря. Но ако нямате медицински показания, пълното му премахване не е задължително и винаги не носи полза.

Най-здравословният подход остава балансирана и разнообразна диета , богата на цели храни, фибри и пресни продукти – независимо дали съдържа глутен или не.