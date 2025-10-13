Тръмп към Путин: Спри войната или ще изпратим "Томахоук" на Украйна!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да предостави на Украйна далекобойни крилати ракети „Томахоук“, ако Русия не сложи край на войната, използвайки възможната доставка като средство за натиск срещу Москва. Говорейки пред журналисти на борда на „Еър Форс 1“, пътувайки за Близкия изток за подписването на мирното споразумение между Израел и Хамас, Тръмп уточни, че може първо да разговаря лично с руския президент Владимир Путин, преди да вземе окончателно решение.

„Честно казано, може да се наложи да говоря с Русия за 'Томахоук' ракетите,“ каза той. „Искат ли да се изстрелват 'Томахоук' в тяхна посока? Не мисля.“ На въпрос дали ще се консултира с Путин преди евентуалното изпращане на оръжието, Тръмп отговори, че това ще зависи от готовността на Москва да прекрати конфликта. „Може и да говоря с него. Може да му кажа: виж, ако войната не приключи, ще им изпратя ракетите,“ добави президентът, като определи системата като „много офанзивно оръжие“.

Тръмп подчерта, че „Русия няма нужда от това“, но предупреди, че ако войната продължи, Вашингтон може да пристъпи към реална доставка. „Мисля, че президентът Путин би изглеждал чудесно, ако успее да постигне мир,“ заяви той, изразявайки увереност, че руският лидер „ще го направи“. Ако не, добави Тръмп, „няма да е добре за него“.

Американският президент направи и сравнение с предишната администрация, като заяви: „Байдън им даде 350 милиарда долара, а ние не дадохме нищо. Дадохме им уважение и някои други неща, честно казано.“ Той потвърди, че наскоро е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски за отбранителните нужди на Киев. „Те се нуждаят спешно от системи 'Пейтриът'. Биха искали и 'Томахоук',“ каза Тръмп, уточнявайки, че окончателното решение все още не е взето.

По думите му, евентуалната доставка ще зависи от внимателна оценка на начина, по който Украйна възнамерява да използва ракетите. „Томахоук е невероятно оръжие,“ заяви Тръмп, „но това е нова стъпка към ескалация и трябва да сме сигурни, че разбираме точно как смятат да го използват.“

Попитан дали уроците от мирния процес между Израел и Хамас могат да се приложат към Украйна, Тръмп отговори: „Мисля, че изводът е един – никога не се отказвай.“ Той похвали украинците като „добри бойци“ и заяви, че решаването на конфликта би било положително и за имиджа на Путин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи възможността за разполагане на „Томахоук“ в Украйна като „крайно обезпокоителна“, предупреждавайки, че „напрежението по света расте с бързи темпове“.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира по-рано, че евентуалната доставка на тези ракети може да накара Русия „да осъзнае реалното състояние на нещата“ и да я подтикне към преговори. Той потвърди, че е говорил два пъти с Тръмп в рамките на два дни, обсъждайки отбранителното сътрудничество и следващите стъпки към прекратяване на войната.

„Томахоук“ е дозвукова крилата ракета с голям обсег на действие, между 1600 и 2500 километра, способна да поразява цели с висока точност дълбоко в руска територия, включително райони на Сибир.

В заключение Тръмп подчерта, че все още вярва в възможността за директна дипломация с Путин. „Може и да говоря с него,“ повтори той. „Но ако тази война не бъде прекратена, ракетите ще бъдат изпратени.“