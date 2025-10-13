  • Instagram
В помощта на български спасители: Екипажът на потъналия в Черно море кораб е невредим

В помощта на български спасители: Екипажът на потъналия в Черно море кораб е невредим
Успешно приключи спасителната операция в Черно море, в която се включи Морският спасителен координационен център във Варна след потъването на товарния кораб „Айлийн“ (EILEEN).

Целият екипаж на плавателния съд, плавал под флага на Камерун с 10 украински моряци на борда, бе спасен, след като корабът потъна на 140 мили източно от морската ни столица заради пробойна.

Спасителната акция бе осъществена след искане за съдействие от Военноморските сили на България. На мястото на инцидента бе изпратен хеликоптер, а корвета „Бодри“ бе приведена в готовност. В сътрудничество с турския кораб "Морат Илхан" бяха открити и локализирани двата спасителни плота, като 10-те украински моряци бяха евакуирани и качени на борда на турския кораб.

Медицинският преглед на място потвърди, че не се налага въздушна евакуация и моряците бяха транспортирани до турско пристанище. Последният от екипажа беше качен на турския спомагателен кораб в 19:31 часа снощи.

Хеликоптерът на Военноморските сили на България се върна в базата, а българските и румънските катери бяха освободени от операцията.

От българското Министерство на транспорта отбелязват, че благодарение на доброто взаимодействие между институциите, операцията е извършена в много кратки срокове и е приключила успешно.

В неделя регионалната екоинспекция увери, че няма опасност за околната среда.

