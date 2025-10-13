Хамас освободи първите седем израелски заложници

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха, че първите седем заложници, държани от Хамас, са били освободени и вече се намират под израелски контрол. Предаването им е част от първия етап на договореното с посредничеството на САЩ примирие, което предвижда и мащабна размяна на палестински затворници.

Според ЦАХАЛ, заложниците са били предадени на Червения кръст, след което израелски военни и служители на „Шин Бет“ са ги ескортирали през Газа и вкарали на територията на Израел. Те са отведени във военната база „Реим“ в южен Израел, където ще преминат първоначални медицински прегледи и ще се срещнат със семействата си. Армията заяви, че остава в готовност да приеме още заложници, които се очаква да бъдат предадени на Червения кръст по-късно през деня.

Десетки хиляди израелци се събраха из страната, за да следят събитията, а площад „Заложниците“ в Тел Авив избухна в аплодисменти, след като медиите потвърдиха първите освобождавания. Макар израелските власти и ЦАХАЛ първоначално да не разкриха имената, местни медии посочиха, че сред освободените са Матан Енгерст, Гай Гилбоа Далал, Алон Охел, Гали и Зиви Берман, Ейтан Мор и Омри Моран. По-късни актуализации обаче изключиха едно от имената, което породи объркване относно пълния списък.

Атмосферата на площада беше описана като едновременно емоционална и сдържана. 55-годишната Джуд Фрайденрайх, която посещава седмичните събирания от началото на войната, каза, че е дошла „просто, за да ги види как излизат“. Въпреки облекчението сред обществото, израелските власти призоваха семействата на освободените заложници да не празнуват и да не дават изявления пред медиите, за да се запази редът и сигурността в напрегнатата ситуация.

Междувременно текат приготовления за паралелното освобождаване на палестински затворници. По данни на официални източници, около 1 966 души трябва да бъдат пуснати на свобода в понеделник. От тях приблизително 1 700 ще бъдат освободени в болницата „Насер“ в Хан Юнис в ивицата Газа, а около 250 осъдени на доживотен затвор ще бъдат изпратени в Западния бряг, в Йерусалим или в изгнание в чужбина.

Семейства в Западния бряг и Газа чакат с нетърпение потвърждение дали имената на техните близки фигурират в списъците. В едно от семействата, това на Мохамед Ататра, са им казали, че брат му Камал, осъден преди 23 години за убийство, ще бъде сред освободените. Объркване настъпило, когато официалният списък показал, че Камал ще бъде депортиран в Газа, а не върнат в родния си град Яабад. „Това не може да е вярно,“ казва Ататра. „Войниците ни казаха, че се прибира.“ Сестра му, Ум Абед, допълни, че израелските войници предупредили семейството да не празнува и да не пуска музика. „Страхуваме се, че ще го арестуват отново,“ каза тя.

Като част от по-широкото споразумение за прекратяване на огъня, Израел очаква всички 20 живи заложници, държани в Газа, да бъдат освободени до края на деня, а около 2 000 палестински затворници да бъдат пуснати от израелските затвори. Червеният кръст определи операцията като „многоетапна хуманитарна мисия“, насочена към осигуряване на безопасността на заложниците и затворниците при размяната.

Събитието се случва малко преди пристигането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Израел за високообсъждана мирна среща. В Йерусалим и Тел Авив са въведени строги мерки за сигурност, а основни пътища са затворени в очакване на визитата му. Очаква се Тръмп да се обърне към Кнесета по-късно днес, подчертавайки ролята на Вашингтон като посредник в това, което може да се окаже повратен момент след две години разрушителен конфликт в Газа.