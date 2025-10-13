Кални реки заляха селища в Испания

Проливни дъждове предизвикаха масови наводнения в провинция Тарагона в североизточна Испания през изминалата нощ и днес. Кални реки заляха селищата по долината на река Ебро в автономна област Каталуния, като хора останаха заклещени в автомобили и сгради. Испанската метеорологична агенция AEMET обяви червен код - най-високото ниво на тревога, предупреждавайки за до 180 милиметра дъжд за 12 часа в делтата на река Ебро.

"Хората бяха изненадани, заклещени в автомобили, в сгради, на приземни етажи", заяви говорителят на каталунската пожарна служба Ориол Корбея, цитиран от France 24.

Аварийните служби получиха над 998 сигнала за помощ, като повечето от тях бяха от хора, заклещени в автомобили от нарастващите води. Видеоклипове в социалните мрежи показват мощни кални торенти, които се носят по улиците на градовете Ла Рапита и Санта Барбара, влачейки със себе си автомобили и отломки.

Отменени пътувания и затворени училища

Железопътният транспорт по Средиземноморския коридор между Барселона и Валенсия - втория и третия по големина град в Испания, беше спрян до ново разпореждане, съобщи националната железопътна компания Renfe. Служба за гражданска защита на Каталуния изпрати масови съобщения до жителите, призовавайки ги да не пътуват и да се държат далеч от речни корита.

Лидерът на регионалното правителство на Каталуния Салвадор Иля обяви, че всички образователни, спортни и социални дейности ще бъдат отменени в понеделник в пет особено уязвими региона. Той призова жителите да работят от дома и да избягват пътувания.

Спомен за трагедията от 2024 година

Бурите от типа DANA или "студена капка" представляват сериозно предизвикателство за Пиренеите всяка есен. Мощните циклони се "зареждат" от топлите води на Средиземно море и често причиняват интензивни валежи, измерващи се в стотици литри на квадратен метър.

Същият тип буря порази района на Валенсия през октомври 2024 година. Тогава метеоролозите съобщиха за около 500 литра дъжд на квадратен метър. Освен колосалните щети загинаха над 230 души, което направи наводненията най-смъртоносното природно бедствие в Испания от десетилетия.

"Ситуацията е много напрегната", заяви кметът на град Санта Барбара Хосе Луис Химено пред регионалната телевизия 3Cat, като добави че местните потоци и дерета "напълно преляха и нахлуха в целия център на града, влачейки всичко - контейнери и автомобили".

Бурята се насочва към Италия

Прогнозата е валежите да продължат по испанското крайбрежие и в понеделник. След това бурята се очаква да се придвижи към Италия, обхващайки най-вече южните континентални райони и островите.

Климатичните промени увеличават риска и интензивността на наводнения от екстремни валежи в региона, тъй като по-топлата атмосфера задържа повече водни пари, които се изпаряват от бързо затоплящото се Средиземно море, според France 24.

Към момента не са съобщени жертви или сериозно пострадали при настоящите наводнения в Тарагона, но спасителните операции продължават.