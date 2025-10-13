Променят графика за ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2“
"Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове с номера 260, 261 и 262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.
Оттам предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, въпреки че според първоначалния график това трябваше да стане на 20 октомври.
Промяна има и за карето от блокове с номера 251, 252 и 253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври.
Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, поясниха от "Топлофикация София".
Още по темата:
- » Кога ще пуснат парното в София?
- » "Топлофикация Перник" започва поетапно пускане на парното
- » Възстановиха топлоподаването в „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“
Коментирай
Най-четено от Общество
Пет почивни дни по Коледа и още пет по Нова година, 720 хил. - на път18:00 11.10.2025 | Общество
Циганско лято в края на октомври: 25°C и много слънце20:30 08.10.2025 | Времето
Последно от Общество