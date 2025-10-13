  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +21
Пловдив: +17 / +19
Варна: +13 / +20
Сандански: +14 / +20
Русе: +9 / +19
Добрич: +10 / +18
Видин: +13 / +18
Плевен: +13 / +20
Велико Търново: +11 / +18
Смолян: +8 / +13
Кюстендил: +10 / +17
Стара Загора: +14 / +19

Променят графика за ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2“

  • Сподели в:
  • Viber
Променят графика за ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2“
A A+ A++ A

"Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове с номера 260, 261 и 262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.

Оттам предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, въпреки че според първоначалния график това трябваше да стане на 20 октомври.

Промяна има и за карето от блокове с номера 251, 252 и 253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, поясниха от "Топлофикация София".

#"Топлофикация"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?