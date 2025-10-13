Продължава кризата с боклука в столицата
Продължава кризата с боклука в столицата.
Общината обмисля и вариант за договор с турската фирма, чиито камиони изгоряха, по време на обществената поръчка.
Продължава и набирането на работници, които да се включат в почистването на кварталите "Люлин" и "Красно село", уверяват местните власти.
