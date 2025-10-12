Товарен кораб на украинска компания е потънал в български води, тече спасителна операция

В българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна, е потънал плаващият под флага на Камерун товарен кораб EILEEN (IMO: 9070503). Сигналът за нахлуване на задбордна вода е подаден днес малко след 13:00 ч., потвърдиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Капитанът е разпоредил на екипажа да напусне кораба, след като плавателният съд е получил крен и ситуацията не е могла да бъде овладяна. Десетчленният екипаж, съставен изцяло от украински моряци, се е евакуирал на два спасителни плота. Няма данни за пострадали.

Към района незабавно са били насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция и хеликоптер от Военноморските сили на България. Най-близкият кораб — офшорният снабдителен MURAT ILHAN (IMO: 9395446) — е прехвърлил украинския екипаж на борда си и участва в спасителната операция.

Построеният през 1993 г. EILEEN е кораб за генерални товари с дедуейт 3092 тона, менажиран от компания, базирана в Одеса, Украйна. Последната му инспекция е извършена в украинското пристанище Измаил, където са установени пет несъответствия по системата BSMoU. През последните месеци корабът е бил задържан при проверки в Поти (Грузия), Астакос (Гърция) и Тузла (Турция) заради множество технически и безопасностни нарушения.

EILEEN е част от флота на остарели и подстандартни кораби, които се експлоатират в Черно море — регион, който Международната федерация на транспортните работници (ITF) още преди повече от десетилетие определи като „море на срама“ заради множеството инциденти, лоши условия за екипажите и изоставени моряци.

Според първоначалната информация, корабът е потънал напълно след нахлуването на вода, а причините за инцидента се изясняват. Българските власти координират действията по спасяването на екипажа и обезопасяването на района.

Източници: maritime.bg, dnes.dir.bg





