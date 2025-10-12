  • Instagram
Отиде си легендата на българския футбол Добромир Жечев

Отиде си легендата на българския футбол Добромир Жечев

ФБ/ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI
Българският футбол загуби една от своите най-емблематични фигури. На 82 години ни напусна Добромир Жечев – легендарният защитник и треньор на "Левски", чието име остава завинаги вписано в златните страници на българската футболна история. Той остава и единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства, съобщава Gong.bg.

Символ на чест, отдаденост и спортсменство, Бобата Жечев ще бъде помнен не само като велик футболист, но и като човек, оставил дълбока следа в историята на клуба и националния отбор.

Ето какво написаха от Левски:

"На 82-годишна възраст почина легендата на „Левски“ и българския футбол Добромир Жечев.

Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с „Левски“, както и двукратен носител на Купата на България.

През 1981 година той е назначен и за старши треньор на „Левски“, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година. Поставя и основите на едно от най-силните „сини“ поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.

Бобата Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена.
ПФК „Левски“ изказва своите съболезнования на роднините и близките на големия български футболист!

Поклон пред светлата му памет!"



