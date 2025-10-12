Влак прегази железничар на гара Мездра
Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността „ревизор вагони“, съобщава NOVA.
Инцидентът е станал при влизане в гара Мездра, в 6:10 сутринта, повтърдиха от държавното предприятие. Имало е свободно трасе и движението на останалите влакове не е било спирано.
