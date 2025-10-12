Топлофикация София“ изтегля с 1 седмица спирането на топлата вода в „Дружба 2
"Топлофикация София“ има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове №260, №261 и №262 в ж.к. "Дружба 2“, съобщиха от дружеството, пише "Фокус".
Дружеството предприема действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график – 20 октомври.
Промяна има и за карето от блокове №251, №252 и №253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.
Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон.
От "Топлофикация-София" прилагат актуализиран график с новите срокове за обектите, който може да видите ТУК.
