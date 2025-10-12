Докога? Отново катастрофа затапи АМ Тракия
Тежка катастрофа е станала на АМ "Тракия" в района на Белозем в посока Бургас. На място има полиция.
Заради ПТП-то се е образувало километрично задръстване. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.
Движението към този момент е спряно. Няма информация за пострадали при катастрофата. Материалните щети по автомобила са големи.
