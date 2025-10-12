Годеж и уволнение за Марина Кискинова от БНТ

За по-малко от месец Марина Кискинова се сгоди и остана без работа. На 12 септември красивата блондинка се похвали, че е казала „Да“ на американския актьор и фотограф Ланс Пол. Щастието й обаче беше помрачено малко след това, за което се оплака самата тя миналата седмица в социалната мрежа. Марина с тъга сподели, че е била изненадващо уволнена, след като води тегленията на тотото с Деян Славчев-Део над 8 години. Така че зрителите на БНТ1 вече няма да я гледат.

„На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за „закриване на щата“. Не получих шанс да кажа „благодаря“ и да се сбогувам с колегите си. Дори не знаех, че това е последното ми шоу. Никой не беше уведомен за това. Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път“, сподели Кискинова. Казва, че след над 8 години лице на Българския Спортен Тотализатор, раздялата й с предаването била всичко друго, но не и достойна. Марина изтъкна колко обича екипа, с който работи. Даже каза, че колегите й са второто й семейство. Тя благодари на зрителите и на Део, който описа като най-страхотния партньор в ефир и изключителен приятел.

Не по-малко изненадващо от уволнението на Кискинова е и това, че мястото й до Део зае актрисата София Маринкова, позната от сериалите „Пътят на честта“ и „Ол инклузив“. Любопитна подробност е, че двете дами са завършили НАТФИЗ в класа на Стефан Данаилов, но в различни години. Марина все още не е наясно защо трябваше да се раздели с тотото. Още повече, че това се случи съвсем набързо и под предлог „закриване на щата“. Само че мястото й в предаването веднага беше заето от колежка. София не взе отношение по въпроса, но пък публикува еротични кадри в инстаграм горе-долу по същото време, в което изявлението на Марина вече събираше коментари. По-късно Маринкова, която има дългогодишна връзка с журналиста Драгомир Симеонов, изгря в ефира на БНТ1 и вече обявява печелившите числа с Део.

След случилото се, Марина получи подкрепа от приятели и почитатели. В светските среди се коментира, че малко след жестокия удар блондинката е заминала за САЩ с годеника си Ланс Пол. Двамата се сгодиха през септември по време на ваканция в Гърция. Ланс коленичил пред Марина на върха на митичния Олимп и й задал съдбовния въпрос. Тя отговорила с „Да“, без колебание. Двамата са заедно от няколко месеца, но отношенията им се развиват доста бързо.

Марина Кискинова е известна като ко-водеща на Део, който децата наричат „чичкото от тотото“, но в последните години се завърна към страстта си към музиката. Блондинката се занимава с пеене от малка. Тя е завършила музикално училище със специалност „кларинет“. Родителите й я подкрепяли, като с изявите се ангажирала най-вече майка й. Тя се посветила на развитието на Марина като певица, още, когато талантът й бил открит от учителката по музика. Тогава талантливото момиче било на 6 години и живеело в Банкя при баба си и дядо си, тъй като родителите й били много заети. По предложение на учителката по музика в частната детска градина, която посещавала, Марина участвала с песен в концерт на „Като лъвовете“ в Банкя. Присъстващият педагог и композитор Ангел Заберски-старши я забелязал и разговарял с родителите й. Предложил, без заплащане, да дава уроци на Марина. Скоро след като започнали съвместна работа, Заберски-старши написал песен, с която Марина спечелила второ място на конкурс в Италия. Така започнала да обикаля състезания за певци у нас и в чужбина. Майка й пък добавила звукозаписно студио и репетиционна към офисите на семейните фирми – нейната модна къща и тази за дизайн и изработка на мебели, която управлявал бащата на Марина.

Малко преди тийнейджърските си години тя се сблъскала не само с трудността да оправдание чуждите очаквания, но и със завистта. С нея блондинката си обяснила след време отношението на едно от двете момчета, които заживели в къщата, в която се помещавали семейните фирми и звукозаписното студио. Двете момчета работели за родителите й и уж помагали на Марина в репетициите. Едно от тях обаче се отнасяло мило с нея само пред майка й и баща й. В тяхно отсъствие той се стараел да срине самочувствието на младата Марина и да я убеди, че е некадърна. Отношението му оставило траен отпечатък върху психиката й, с който тя се борила дълго време.

Като тийнейджърка Марина била свита, не общувала много-много с връстниците си и почти не излизала. На 16 години, когато вече учела в музикално училище, блондинката се борила с обсесивно-компулсивно разстройство. Натискала копчето за лампата определен брой пъти, преди да си легне, брояла плочки и какво ли още не, и всичко в стаята й било подредено по линия. Зад тези действия стоял стремежът на Кискинова да контролира случващото се. Справила се сама с проблема, като започнала да се възпира, когато усетила порив да брои, подрежда или подравнява ръбчета на вещи.

По-късно Марина открила актьорството и завършила Актьорско майсторство за драматичен театър в класа на Стефан Данаилов в НАТФИЗ, но не е изоставяла трайно музиката. Блондинката е стигала до полуфинал в тв форматите „Пей с мен“ и третия сезон на „Мюзик айдъл“. Тя е участвала и в лятната програма на музикалния колеж „Бъркли “ в Бостън, САЩ. Марина е известна с ролята си на Яна Милева в сериала „Секс, лъжи и ТВ“, както и с това, че е била в екипа водещи на „Музикална академия“ заедно с Иван, Андрей и Део. С Деян Славчев по-късно стават водещи на тегленията на Тото тиражите. Това е сбъдната мечта за Марина. Още на 6-годишна възраст тя била фенка на Део, харесвала го като изпълнител и следяла творчеството му. „Искам някой ден да водя с него, да пея с него“, казвала си малката Марина често. Постигна го. Тя беше над 8 години водеща с Део, а преди време двамата се събраха в парчето „Трябва да си луд“. Марина и Део вече не са екранна двойка, но продължават да са много близки приятели, пише "Уикенд".