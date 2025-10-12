  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +18
Пловдив: +13 / +20
Варна: +12 / +18
Сандански: +15 / +20
Русе: +13 / +19
Добрич: +12 / +15
Видин: +13 / +18
Плевен: +13 / +19
Велико Търново: +12 / +17
Смолян: +6 / +12
Кюстендил: +10 / +16
Стара Загора: +12 / +16

Юруш на евтинията в Одрин: Лирата се срина до 4 стотинки

  • Сподели в:
  • Viber
Юруш на евтинията в Одрин: Лирата се срина до 4 стотинки

ФБ/На пазар в Одрин
A A+ A++ A

Турската лира отново претърпя рязък спад и достигна критичните 4 стотинки, което веднага предизвика вълна от български туристи към южната ни съседка и всички се юрнаха към Одрин, смятана за меката на шопинга за родните купувачи, които се устремиха към границата още с първите сутрешни автобуси и коли през уикенда, за да се възползват от изгодния курс и натовариха се с пазар.

Складовете за перилни и почистващи препарати се пръскаха от клиенти, опашките за тоалетна хартия, таблетки за съдомиялни, евтин прах за пране и други битови стоки се люшкали, а хората трупаха пакет след пакет и радваха се на изгодите. Маслото, кашкавалът и ядките се редиха в количките на ентусиазиралите се шопинг маниаци и хората товариха всичко с усмивка.

Тесните улички в района на складовете блокираха се от автобуси и коли, докато пешеходците се блъскаха, смяха се и договаряха се, предава Trafficnews.

На Синия пазар и стотинка да бъде хвърлена нямаше къде да падне – зеленчуци, пижами, чорапи и всякакви дребни стоки разпродаваха се мигновено, а за всеки намираха се по нещо, което го зарадва, изкуши и изкара от дома с усмивка.

В центъра на Одрин картината стана още по-колоритна. По тротоарите тълпиха се хора, натоварени с огромни чанти и пликчета, пълни не само с хранителни продукти, но и с дрехи и обувки менте на световноизвестни марки.

Маратонки, якета, дънки и сака се трупаха в ръцете на пазаруващите, докато сравняваха и прехвърляха покупките от една торба в друга, сякаш участваха в състезание кой ще натовари най-много и се похвалиха на приятели.

Магазините за стоки менте превърнаха се в истински вихър от хора – персоналът едва смогваха да носят дрехите към пробните, да пренареждат рафтовете и да обслужват клиентите, които разглеждаха, теглеха и пробваха всичко наоколо. По улиците на центъра тежките чанти люшкали се, пълни с обувки, чантички, сувенири и сладки изкушения като баклава.



#Одрин #шопинг

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?