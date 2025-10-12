Иво Сиромахов заряза телевизията на Слави: Вече не съм водещ в "7/8" - там има „ново начало“

Публицистът и сценарист Иво Сиромахов напуска телевизия „Седем осми“, която е собственост на лидера на партия „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат."

В публикацията на Сиромахов правят впечатление думичките "ново начало", които се превърнаха в символ на политическото влияние на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Малко по-късно и Слави Трифонов излезе с пост по темата във фейсбук.

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", написа гологлавият водещ.



През последните години Сиромахов бе водещ на „Вечерното шоу на Слави“. Той остана встрани от партийния проект на началника си и неведнъж е критикувал действията на ИТН. Преди ден обаче той публикува изключително остър коментар по повод на мракобесния закон за цензура на журналистите, внесен от хората на Слави Трифонов в парламента.

В петък Сиромахов написа изключително язвителен коментар по повод скандалния законопроект на ИТН, който предвижда вкарването на журналисти в затвора, ако те публикуват информация, свързана с личния живот на лица, които не са дали съгласие за това.





