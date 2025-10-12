Двама чужденци се изгубиха в района на Рилските езера, условията са лоши за планински туризъм
Двама чужденци се изгубиха в района на Рилските езера при лошо време. Инцидентът е от вчера. От ПСС съобщават, че са били открити и заведени в хижа „Рилски езера“.
Условията за туризъм в планините в неделя са лоши, съобщиха от Планинската служба на БЧК. Времето е ветровито и мъгливо по високите части.
Температурите са между 0 и 5°. В алпийския пояс все още има дебела снежна покривка.
Според прогнозата за над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци.
Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°.
