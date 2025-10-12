Румяна Бъчварова : Всяка критика се превръща в бухалка

„Проблемът е, че всяка критика се асоциира като престъпление, вземат се тежки мерки – бухалки, твърдят политически сили. Кризата на ниво местна власт е видима и това е политическа криза, която идва от политическите битки. Всичко се политизира и всеки се опитва да извади политически дивиденти.“



Това мнение изрази в ефира на бТВ Румяна Бъчварова, бивш вътрешен министър и дипломат.

„Вредно е екстремното законодателство, което се практикува в последно време. Тече процес на концентрация на власт. Общите процеси в управлението на държавата вървят обратно на посоката, в която трябва да се развива българската демокрация“, коментира тя.



Бъчварова смята, че КПК „очевидно не функционира добре“, но това не значи, че трябва да бъде закрита.

За споразумението между Израел и „Хамас“ тя заяви: „Освобождаването на заложниците е изключителна новина. Не можем да говорим за точка на войната обаче. Остава проблемът за това как ще бъде девъоръжен „Хамас”, как ще се управлява ивицата Газа, какви ще бъдат политическите гаранции, че някой там няма да прояви отново агресия.”



