Цените на парното трябва да се вдигнат заради огромните загуби на "Топлофикация София"

"Топлофикация София“ не извършва инвестиционните си дейности от години. Задържането на цената на топлоенергията и закърпването на тежкото финансово положение на дружеството води до занемаряване на инфраструктурата, която става все по-неефективна и с все по-големи загуби. Загубите по топлинната мрежа се увеличават всяка година и гонят над 1/5 от общата произведена топлина. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.



По думите му "Топлофикация София“ е в технически фалит от близо десетилетие. Най-разумно според него би било предприятието да бъде отдадено на концесия, която да е съчетана с изисквания от страна на общината за огромни инвестиции и промяна на целия бизнес модел на предприятието.



"Това дружество ще е много по-печелившо, ако се превърне в електрическа компания. Т.е. топлинните мощности да изпълняват социалната функция, която и сега изпълняват, но "Топлофикация София“ да инвестира в по-голяма когенерация на природен газ и да печели от високите цени на електроенергията, особено в пиковите периоди на годината, когато цените са толкова високи, че централата не само ще генерира много високи приходи, но ще спомага и за балансирането на електроенергийната система. "Топлофикация София“ може да се превърне в онази мощност, която да балансира липсата на ВЕИ през зимата и да ограничи ненужно скъпата електроенергия от въглищните централи. Но това означава инвестиции, най-вероятно и по-високи сметки за столичани“, добави Владимиров.



За да се преодолеят огромните загуби на дружеството и за да се подмени цялата инфраструктура, според него е необходимо плавно увеличение на цената на топлоенергията.



"Това е абсолютно необходимо, ако не искаме да имаме аварии всяка година. Цената трябва плавно да се увеличи, за да се покрият тези загуби. И някой трябва да поеме ръководството на дружеството така, че ремонтните дейности да се осъществяват навреме, а не просто на хартия да се декларират пред КЕВР и след това никой да не търси сметка“, подчерта енергийният експерт.



Въпреки проблемите на столичната "Топлофикация“, той не очаква сериозни прекъсвания на топлоподаването, извън квартал "Дружба“.



Според него има начини "Топлофикация София“ да се стабилизира отвътре. "В краен случай може би по-добрият стопанин би бил Българският енергиен холдинг, който така или иначе плаща сметките на дружеството всяка година“, добави Владимиров.



От изключителна важност според него е да се отключи потенциала на София за развитие на геотермална енергия.



"Топлината от нашите минерални извори може да бъде използвана много по-ефективно. Вече се говори за пилотни проекти в центъра на София, самото летище на града има такава идея. Това изисква големи инвестиции, които могат да дойдат от модернизационния фонд, от Плана за справедлив преход, от оперативните фондове. Въпрос на воля и на добро управление и идеи, не непременно на даване на дотации от страна на държавата“, допълни енергийният експерт.



