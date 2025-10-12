Сблъсъци и арести по време на пропалестинска демонстрация в Лондон

Десетки хиляди пропалестински демонстранти се събраха в центъра на Лондон ден след влизането в сила на прекратяване на огъня между Израел и “Хамас” в Газа. Имаше и контрапротест и се стигна до сблъсъци и арести.

Демонстрацията, организирана от “Кампния за солидарност с Палестина“, започна по крайбрежната алея "Виктория", след което участниците се насочиха към правителствените сгради, където се проведе митинг. Медиите излъчиха кадри с море от палестински знамена по мост "Уестминстър" при парламента, докато малка група контрапротестиращи се събраха наблизо с израелски знамена и плакати, призоваващи за връщане на заложниците.

Столичната полиция заяви, че е извършила 14 ареста за нарушения, включително нарушаване на условията на Закона за обществения ред, безредици и подкрепа на забранена група. Голяма част от арестите са от малката група контрапротестиращи за нарушение на условията и определеното им място за техния протест. Няколко човека бяха разгърнали голям транспарант, на който бе написано с червени букви: „Глобализирането на интифадата е призив за убийство на евреи“. Пропалестински привърженици се опитаха да свалят транспаранта, но срещнаха съпротивата на група маскирани мъже и тогава се намеси полицията. Пропалестинските демонстранти пък скандираха „Свободна Палестина“ и „От реката до морето Палестина ще бъде свободна“.





