Събарят хотел "Негреско" в "Елените"

ДНСК ще издаде предписание за събаряне на хотел "Негреско", който е построен на пътя на река Дращела в курорта "Елените". Това стана ясно от интервю на регионалния министър Иван Иванов пред БТВ. Кадастърът и екоминистерството проверяват дали има подобни нарушения в други курорти.

Община Несебър е издала през 2007 г. разрешение за строителство за хотела, но няма никакви документи за колектора под него, в който е вкарана реката. По закон върху река не може да се строи, дори тя да е покрита. Затова ДНСК готви акт за незаконно стротелство и предписание за събаряне на колектора, в който е вкарана реката. Според регионалния министър това няма как да стане без да събори и хотелът.

"След разпоредената проверка от министъра на регионалното развитие и благоустройството РДНСК Бургас извършиха незабавна проверка по документи и в Община Несебър. Установи се, че за покритието на реката, т.нар. корекция на река и за аквапарка липсват строителни книжа," каза Лиляна Петрова, началник на ДНСК, пред БНТ.

Тепърва ще се разглеждат обстойно строителните документи на хотела, а от Регионалната дирекция за национален строителен контрол вече изготвят актове за премахване на корекцията на реката. "След като е върху реката, има пропуски. Поради тази причина ще бъде сигнализирана и прокуратурата за този строеж, за този хотел," добави Петрова.

Екоминистерството пък не може да открие основни документи за строежите в "Елените" - няма оценка на околната среда за хотел "Негреско" и никакви документи за аквапарк "Атлантида". "Ако беше поискана оценка, тя щеше да е отрицателна", бе категоричен министърът на екологията Манол Генов.

Установено е още, че няма становище на Басейнова дирекция при одобряването на подробните устройствени планове на "Елените" през 1997 и 2001 г. Нещо повече - РИОСВ изпраща документи в прокуратурата, че има нарушения с частично или пълно покриване на реката, която минава през комплекса. Прокуратурата обаче прекратява разследването, защото не открива нищо нередно. Екоминистерството не обжалва, защото получава решението едва една година по-късно.

Екоминистерството пък започва да нанася данните от кадастъра върху своите карти в други застрашени от наводнения места по Ченоморието и при намиране на различия, ще се извършат физически проверки. Това каза екоминистърът Манол Генов пред БТВ.

Десетки са подадените заявления за помощи от наводнените райони по Черноморието. Те обаче са предимно от Царево. Причината вероятно е, че голяма част от живеещите в "Елените" не отговарят на условията за отпускане на помощ - това да е основно или единствено жилище, и да имат акт 16. Мнозина все още не могат да влязат в жилищата си, за да намерят документите.





