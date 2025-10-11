Ревност: Линда дебне Лена?

Съпругата на експремиера Кирил Петков – сладкарката Линда – е започнала истинска операция „Наблюдение“. Тя следи Лена Бориславова във всички социални мрежи, без да пропуска нито една нейна публикация. Щом Лена качи снимка или статус, харесването от Линда се появява моментално.

Тази активност е систематична и впечатляваща – почти няма пост на Бориславова, който да е останал без „сърчице“ от Линда. Дали то е искрено, или зад него се крие хитра женска стратегия – чудят се потребителите в социалните мрежи, като по-скоро клонят към второто.

Интересното е, че самата Лена не отвръща по същия начин – тя въобще не следва Линда, не харесва нейни публикации и демонстративно пази дистанция. Това едностранно внимание потребителите определят като странно, натрапчиво и дори ревниво поведение.

В социалните мрежи се шегуват, че Линда е най-верният фен на Лена, докато самата Бориславова демонстративно мълчи и не се въвлича в ненужна полемика.

Фонът на този конфликт е добре познат. Припомня се, че именно появата на Бориславова в живота на Кирил Петков е нарушила спокойствието в семейната идилия. Лена привлича вниманието му още през 2017 година с блестящото си образование и кариера, а впоследствие се превръща в негов най-близък политически партньор.

А като добавим за финал и скандалната история с парапета, Линда е напълно в правото си да изгради стратегия и да следи конкурентката си за някой коварен план. На този фон сегашното поведение на канадката, която не изпуска от очи нито едно движение на Бориславова онлайн, изглежда като продължение на старата интрига. За хората, които следят с интерес този триъгълник, това е поредното доказателство, че между двете жени има видимо напрежение, което едва ли някога ще бъде преодоляно.

Напоследък папараци на „Ретро“ заснеха Линда в ежедневието ѝ. Видимо тя е напълняла и фигурата ѝ е променена. Сравнението между Линда и мъжа ѝ Кирил е неизбежно – докато тя качва килограми, той е отслабнал видимо през последните месеци.

Наблюдатели коментират, че двамата са огледален образ на напрежението, в което живеят – при него то води до отслабване и изтощение, а при нея – до качване на килограми. Не е за подценяване и фактът, че Кирил Петков вече не е на върха на партията „Продължаваме промяната“.

Бориславова, от своя страна, балансира депутатската роля с тази на майка, посвещавайки време на дъщеря си Ида. Въпреки това името ѝ продължава да се свързва със семейство Петкови.

Явно не е случайно, че Линда е толкова внимателна към всяка поява на Лена – за едни това е проява на ревност, за други – опит за контрол, а за трети просто навик на човек, който иска да знае всичко за потенциалната си съперница.