Пет почивни дни по Коледа и още пет по Нова година, 720 хил. - на път
Очаквания за ръст на туризма и резервациите заради предложението за два допълнителни дни почивка около Нова година. Прогнозите са на Институт за анализи и оценки на риска в туризма.
Идеята на министерството на финансите е 31 декември и 2 януари да бъдат обявени за неприсъствени дни за по-плавно въвеждане на еврото.
Така, заедно със следващите два дни - 3 и 4 януари, които се падат събота и неделя, се събират общо 5 почивни дни.
А ако се слеят с почивката за Коледа, то при пускане на два дни отпуск се получава ваканция от общо 12 дни.
Туристическият бранш прогнозира, че това, в комбинация с ученическата ваканция, която е по същото време, ще доведе до ръст на пътуванията. Очаква се около 720 хиляди души да пътуват за Коледа и Нова година.
