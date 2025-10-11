Кои са камъните за всяка зодия?
Всеки зодиакален знак има своите камъни-покровители, които усилват личната енергия, балансират емоциите и носят защита, късмет и хармония. Изборът на камък според зодията е древна практика, която свързва минералите с астрологичните влияния и индивидуалните качества на всеки знак.
Изборът на камък е личен и интуитивен. Най-добре е да се доверите на усещането си, когато го държите в ръка. Носенето му като бижу, талисман или просто поставен в дома като фигурка може да усили връзката ви със собствената ви енергия и да ви подкрепи в ежедневието.
♈ Овен (21 март – 19 април)
Огнен, импулсивен, целеустремен
Подходящи камъни:
Рубин – засилва страстта, мотивацията и лидерските качества
Гранат – носи жизненост и енергия
Диамант – символ на сила и устойчивост
Аметист – успокоява импулсивността и насърчава вътрешен баланс
♉ Телец (20 април – 20 май)
Земен, стабилен, чувствен
Подходящи камъни:
Изумруд – носи хармония и любов
Сапфир – подкрепя мъдростта и вътрешния мир
Ахат – стабилизира емоциите и засилва търпението
Розов кварц – отваря сърцето за нежност и състрадание
♊ Близнаци (21 май – 20 юни)
Въздушен, комуникативен, любознателен
Подходящи камъни:
Цитрин – стимулира ума и носи радост
Топаз – подобрява комуникацията и концентрацията
Агат – балансира нервната система
Тигрово око – засилва интуицията и защитава от негативни влияния
♋ Рак (21 юни – 22 юли)
Воден, емоционален, грижовен
Подходящи камъни:
Лунен камък – усилва интуицията и женската енергия
Жадеит – носи спокойствие и защита
Корал – подкрепя семейните връзки и емоционалната стабилност
Селенит – прочиства енергийното поле
♌ Лъв (23 юли – 22 август)
Огнен, щедър, творчески
Подходящи камъни:
Цитрин – засилва увереността и творческата енергия
Кехлибар – носи топлина и жизненост
Оникс – балансира егото и защитава от завист
Рубин – подхранва страстта и лидерството
♍ Дева (23 август – 22 септември)
Земен, аналитичен, практичен
Подходящи камъни:
Сапфир – насърчава мъдростта и концентрацията
Яспис – стабилизира и заземява
Амазонит – успокоява тревожността
Турмалин – защитава от негативни влияния и електромагнитни полета
♎ Везни (23 септември – 22 октомври)
Въздушен, дипломатичен, естетичен
Подходящи камъни:
Розов кварц – насърчава любовта и хармонията
Лазурит – подобрява комуникацията и вътрешната истина
Опал – засилва творческото изразяване
Малахит – балансира емоциите и насърчава трансформация
♏ Скорпион (23 октомври – 21 ноември)
Воден, интензивен, трансформиращ
Подходящи камъни:
Обсидиан – защитава и разкрива скрити истини
Гранат – засилва страстта и волята
Топаз – подкрепя духовното развитие
Хематит – заземява и стабилизира
♐ Стрелец (22 ноември – 21 декември)
Огнен, философски, авантюристичен
Подходящи камъни:
Тюркоаз – носи късмет и защита при пътувания
Аметист – насърчава духовната яснота
Лазурит – подкрепя мъдростта и вътрешната истина
Цитрин – стимулира оптимизма и радостта
♑ Козирог (22 декември – 19 януари)
Земен, амбициозен, дисциплиниран
Подходящи камъни:
Оникс – засилва самоконтрола и устойчивостта
Гранат – подкрепя целеустремеността
Турмалин – защитава и балансира
Кварц – усилва фокуса и издръжливостта
♒ Водолей (20 януари – 18 февруари)
Въздушен, иновативен, независим
Подходящи камъни:
Аметист – насърчава интуицията и духовното развитие
Флуорит – подобрява концентрацията и креативността
Син топаз – подкрепя комуникацията и яснотата
Хризокол – балансира емоциите и вдъхновява
♓ Риби (19 февруари – 20 март)
Воден, състрадателен, мечтателен
Подходящи камъни:
Аквамарин – носи спокойствие и защита
Аметист – подкрепя духовната връзка и интуицията
Лунен камък – засилва въображението и емоционалната чувствителност
Тюркоаз – балансира енергиите и насърчава изцеление
