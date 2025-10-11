Кои са камъните за всяка зодия?

Всеки зодиакален знак има своите камъни-покровители, които усилват личната енергия, балансират емоциите и носят защита, късмет и хармония. Изборът на камък според зодията е древна практика, която свързва минералите с астрологичните влияния и индивидуалните качества на всеки знак.

Изборът на камък е личен и интуитивен. Най-добре е да се доверите на усещането си, когато го държите в ръка. Носенето му като бижу, талисман или просто поставен в дома като фигурка може да усили връзката ви със собствената ви енергия и да ви подкрепи в ежедневието.

♈ Овен (21 март – 19 април)

Огнен, импулсивен, целеустремен

Подходящи камъни:

Рубин – засилва страстта, мотивацията и лидерските качества

Гранат – носи жизненост и енергия

Диамант – символ на сила и устойчивост

Аметист – успокоява импулсивността и насърчава вътрешен баланс

♉ Телец (20 април – 20 май)

Земен, стабилен, чувствен

Подходящи камъни:

Изумруд – носи хармония и любов

Сапфир – подкрепя мъдростта и вътрешния мир

Ахат – стабилизира емоциите и засилва търпението

Розов кварц – отваря сърцето за нежност и състрадание

♊ Близнаци (21 май – 20 юни)

Въздушен, комуникативен, любознателен

Подходящи камъни:

Цитрин – стимулира ума и носи радост

Топаз – подобрява комуникацията и концентрацията

Агат – балансира нервната система

Тигрово око – засилва интуицията и защитава от негативни влияния

♋ Рак (21 юни – 22 юли)

Воден, емоционален, грижовен

Подходящи камъни:

Лунен камък – усилва интуицията и женската енергия

Жадеит – носи спокойствие и защита

Корал – подкрепя семейните връзки и емоционалната стабилност

Селенит – прочиства енергийното поле

♌ Лъв (23 юли – 22 август)

Огнен, щедър, творчески

Подходящи камъни:

Цитрин – засилва увереността и творческата енергия

Кехлибар – носи топлина и жизненост

Оникс – балансира егото и защитава от завист

Рубин – подхранва страстта и лидерството

♍ Дева (23 август – 22 септември)

Земен, аналитичен, практичен

Подходящи камъни:

Сапфир – насърчава мъдростта и концентрацията

Яспис – стабилизира и заземява

Амазонит – успокоява тревожността

Турмалин – защитава от негативни влияния и електромагнитни полета

♎ Везни (23 септември – 22 октомври)

Въздушен, дипломатичен, естетичен

Подходящи камъни:

Розов кварц – насърчава любовта и хармонията

Лазурит – подобрява комуникацията и вътрешната истина

Опал – засилва творческото изразяване

Малахит – балансира емоциите и насърчава трансформация

♏ Скорпион (23 октомври – 21 ноември)

Воден, интензивен, трансформиращ

Подходящи камъни:

Обсидиан – защитава и разкрива скрити истини

Гранат – засилва страстта и волята

Топаз – подкрепя духовното развитие

Хематит – заземява и стабилизира

♐ Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Огнен, философски, авантюристичен

Подходящи камъни:

Тюркоаз – носи късмет и защита при пътувания

Аметист – насърчава духовната яснота

Лазурит – подкрепя мъдростта и вътрешната истина

Цитрин – стимулира оптимизма и радостта

♑ Козирог (22 декември – 19 януари)

Земен, амбициозен, дисциплиниран

Подходящи камъни:

Оникс – засилва самоконтрола и устойчивостта

Гранат – подкрепя целеустремеността

Турмалин – защитава и балансира

Кварц – усилва фокуса и издръжливостта

♒ Водолей (20 януари – 18 февруари)

Въздушен, иновативен, независим

Подходящи камъни:

Аметист – насърчава интуицията и духовното развитие

Флуорит – подобрява концентрацията и креативността

Син топаз – подкрепя комуникацията и яснотата

Хризокол – балансира емоциите и вдъхновява

♓ Риби (19 февруари – 20 март)

Воден, състрадателен, мечтателен

Подходящи камъни:

Аквамарин – носи спокойствие и защита

Аметист – подкрепя духовната връзка и интуицията

Лунен камък – засилва въображението и емоционалната чувствителност

Тюркоаз – балансира енергиите и насърчава изцеление

