Слави : В България разбираме свободата на словото като гнусотии и измислици

Лидерът на „Има такъв народ” написа пост в социалните мрежи след политическото напрежение в последните два дни около законопроекта, който предвижда затвор при разпространяване на лична информация. Цитирайки заглавия от пресата в годините назад за него, Слави Трифонов обяснява, че ще направи всичко възможно такива „измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват, защото така ние в България разбираме свободата на словото”.

"Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам", пише Трифонов.