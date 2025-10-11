От ИПИ скочиха срещу увеличението на здравните осигуровки

Експерти от Института за пазарна икономика се обявиха срещу увеличаването на здравната осигуровка. Според техни изчисления бюджетът на Националната здравна каса за следващата година ще надхвърли 10 млрд. лв., при настоящия размер на здравната вноска от 8%. Без да се променя този размер през последните пет години бюджетът за здраве се удвоява, защото расте пропроционално на доходите.

Парите за здраве растат като процент от трудовите доходи и през последните години с повече от 1 милиард лева годишно. Увеличението на здравноосигурителната вноска би довело до дисбаланси в икономиката, заяви пред БНР Петя Георгиева, един от авторите на анализа.

"От българската икономика около 45% се преразпределят от държавата. Скоро ще стане половината от общия продукт, който се произвежда в икономиката. Политиците трябва да мислят за това как да повишат ефективността на средствата, които събират. Те събират достатъчно от населението. Не е необходимо да събират повече, но въпросът е какво получават хората като качество на стоките и услугите срещу това, което е събирано от данъци".

Огромната част от бюджета на здравната каса около 60% се харчи за болнична помощ, често за услуги, за които не е необходим болничен престой и това е едно от звената в системата, които трябва да се реформират, препоръчват икономистите.

"Това е големият проблем - как здравната система така да се реформира, че пациентите да получават тези услуги, от които наистина имат нужда и необходимост, но не повече от това, което е необходимо спрямо здравословното им състояние".