Седмичен хороскоп от 13 до 19 октомври за всички зодии

Овен

През първата половина на седмицата Овните ще могат да постигнат хармония в брачния съюз. Ако вече имате постоянна партньорска връзка, дори и тя да е неофициална, този тип отношения непременно ще ви зарадват. Ще успеете да получите от партньора отстъпки по принципни въпроси благодарение на любовта и хармонията във връзката. Дори ако в навечерието на тази седмица сте имали остри конфликтни ситуации, ще усетите как нравите се смекчават и на мястото на непримиримостта идва готовността за компромиси. Същото може да се случи и при делово партньорство — за взаимна изгода на страните. Активизират се приятелските контакти, възможни са полезни запознанства. През втората половина на седмицата ситуацията за женените може да се окаже двусмислена. От една страна, може да ви бъде изключително некомфортно да се намирате в семейна обстановка и да изпълнявате някои битови задължения. Отношенията с близки роднини се развиват трудно. От друга страна, винаги ще имате възможност да промените партньорските отношения към по-добро, защото ще сте способни на спокоен и конструктивен диалог. Още повече, че от страна на партньора към вас ще бъде проявена любов и най-пламенни чувства.

Телец

През първата половина на седмицата здравословният начин на живот и животът по оптимален режим — това е, преди всичко, необходимо за Телците. Самите вие може да почувствате засилена потребност да въведете ред в начина си на живот и в жизненото пространство около себе си. Немаловажно позитивно направление за вложение на усилия е провеждането на специална оздравителна диета. Това е особено полезно за онези, които имат проблем с наднормено тегло. Благодарение на диетата и комплекса от физически упражнения ще можете бързо да постигнете по-пропорционална фигура и да подобрите общото си самочувствие. Професионалната дейност ще върви успешно, ще можете да демонстрирате най-добрите си делови качества и да повишите нивото на доходите си. Може да се купуват домашни любимци. През втората половина на седмицата настъпва сложно време за вашите отношения с околните. По странно стечение на обстоятелствата може да попаднете на хора, настроени прекалено агресивно и взискателно към вашата личност. В тази връзка ще ви бъде по-трудно да се договаряте с хората за каквото и да било сътрудничество или обмен на услуги.

Близнаци

През първата половина на седмицата Близнаците ще могат да реализират своя творчески потенциал. Свободата ви е необходима като въздух. Само ако сте свободни от обвързващи задължения, ще можете в пълна степен да проявите най-добрите си качества. В тези дни може да сте увлечени от нещо или някого. И това може да бъде толкова всепоглъщащо увлечение, че ще сте готови да забравите за всичко и да се потопите изцяло в това, което ви е завладяло. Това може да бъде състояние на внезапна и силна влюбеност или страстно желание да играете компютърна игра. При влюбеност ще сте способни на искрящ хумор, фантазия, изненади и шеги. Добро време за спорт, хобита, всякакви видове увлечения и весело празнично прекарване. Звездите не ви съветват в това рядко време да се натоварвате с рутинна ежедневна работа и да отделяте много време на делата. Напротив, сега е по-добре да се отпуснете и свободно да се наслаждавате на живота. През втората половина на седмицата е важно да държите ситуацията под личен контрол. Единствената тема, която може да ви огорчи — това е липсата на средства, за да финансирате както подобава всичките си увлечения.

Рак

През първата половина на седмицата Раците могат да се превърнат в типични домошари. Причината е, че може да ви бъде толкова комфортно и приятно да сте у дома в кръга на семейството, че едва ли ще искате изобщо да излизате. Това е прекрасно време за облагородяване на жилището, украсяване на апартамента с красиви вещи или осветителни тела. Стремежът да направите дома си още по-уютен и топъл може да се превърне в основен мотив на поведението ви. Немаловажно е и това, че ще се оформят необичайно меки и топли отношения с членовете на семейството, близки роднини. Друга позитивна тема може да бъде заниманието с духовни практики. Намерете време и място за уединени занимания с йога, цигун, медитации и пеене на мантри. Това ще подобри хармонията между душата и тялото. През втората половина на седмицата звездите съветват да не поемате инициатива и отговорност в каквото и да било начинание. Доверете се на обстоятелствата и оставете всичко да върви по течението. Колкото по-малко се опитвате да се намесвате в естествения ход на събитията, толкова по-добре ще бъде за самите вас. Плавайте свободно по течението и решавайте въпросите според тяхното постъпване.

Лъв

През първата половина на седмицата на Лъвовете се препоръчва да обръщат повече внимание на общуването с околните. Колкото по-общителни сте, толкова по-успешно ще се решават много от текущите ви дела и грижи. Особеността на момента е, че ще можете лесно да привличате най-различни хора към решаването на вашите въпроси — и обикновено няма да ви откажат помощ и подкрепа. Това е прекрасно време за изграждане на делови и чисто човешки връзки. От своя страна и към вас често може да се обръщат за съдействие, и вие също ще можете да бъдете полезни на много хора. В условията на такъв активен обмен на услуги могат да преминат тези дни. Също така това е благоприятно време за подобряване на отношенията с партньори и приятели. Няма да ви е трудно да обсъдите всеки спорен въпрос в спокоен и доброжелателен тон — и само това ще ви помогне да смекчите остротата на противоречията и да стигнете до съгласие. Въпреки това, през втората половина на седмицата трябва да сте по-разборчиви в контактите. Не си струва да се доверявате на случайни хора, разказвайки им за личния си живот. Задължително се опитвайте да съберете информация за такива хора, преди да влизате с тях в сериозни отношения.

Дева

През първата половина на седмицата силната страна на Девите може да бъде практичността. Препоръчва се деловата активност да бъде изведена като основен приоритет, а личният живот може да отстъпи на заден план. Възможно е да се повиши нивото на доходите ви и заедно с това да станете по-практични при вземането на финансови решения. Може би сега има смисъл да преразгледате някои свои планове относно покупки. Не е изключено да решите да се откажете от покупка на битова техника и електроника и да отдадете предпочитание на придобиването на бижута и модни дрехи. Като цяло материалните и финансови въпроси през тази седмица ще се решават успешно. В ежедневието ви ще навлязат нови стоки и вещи. Полагайте усилия за кариерно развитие — сега имате добри шансове за положителни промени в професионалната дейност. Също така, ако имате нужда да наемете помощници за дома, бавачка или домашна помощница, ще успеете да намерите точно тази работничка, за която сте мечтали. Добро време за придобиване на домашни любимци и грижа за тях. През втората половина на седмицата зоната на неприятности и стрес може да засегне приятелските контакти. Не е изключено между вас и някой от приятелите или приятелките да възникне конфликт.

Везни

През първата половина на седмицата Везните имат прекрасно време за работа върху грешките и коригиране на поведението си. Анализирайте внимателно събитията от последно време, в които сте участвали. Такъв ретроспективен анализ помага да се извлекат полезни уроци, за да не се допускат пропуски и грешки в бъдеще. Също така това е изключително благоприятно време за експерименти с външния си образ. Ще притежавате изключително фино и изискано чувство за вкус и мярка в оценката на красотата. Затова корекциите ще ви се отразят добре и ще успеете да намерите онзи външен образ, който най-добре съответства на вътрешното ви състояние. Това е благоприятно време за любов и творчески увлечения. Добре е да излизате с любимия човек на концерти, в увеселителни заведения и на пътувания. През втората половина на седмицата ситуацията се развива двусмислено и много ще зависи от личните ви инициативи. Девизът на тези дни може да бъде древната китайска поговорка: „Преди да влезеш през вратата, помисли как ще излезеш от нея“. Възможно е да се чувствате некомфортно на работа и да ви споходят мисли за напускане. Но не бързайте да действате импулсивно — претеглете всички плюсове и минуси на настоящото си положение.

Скорпион

През първата половина на седмицата Скорпионите имат добро време за спокойно и съзерцателно прекарване. Сега от вас не се изискват активни действия във външния свят — настъпило е време за съсредоточаване върху вътрешния ви свят, душевното и духовното състояние. Стремете се да постигнете хармония между душата и тялото, като се обърнете навътре към себе си. Това може да бъде подпомогнато от духовни практики като йога, цигун, автогенна тренировка, четене на мантри и молитви. Възможно е именно през тези дни да осъзнаете суетността и празнотата на много външни събития, заради които преди сте се тревожили и сте изразходвали много сили и средства. Това е време за издигане над суетата на битието и осъзнаване на истински важните ценности — вътрешна хармония, самодостатъчност и здраве. Добре се развиват отношенията в семейството, с близки роднини. През втората половина на седмицата може да възникнат трудности с представители на властта и закона. Въздържайте се от чести пътувания с личен автомобил. Възможни са нарушения на правилата за движение — което означава санкции. Звездите ви съветват да действате тихо и незабележимо, без да афиширате публично намеренията си. Добре ще се развиват дела, свързани с тайна любовна връзка.

Стрелец

През първата половина на седмицата Стрелците могат да се радват на приятни изненади и сюрпризи от най-различно естество. Възможно е самите вие да не се налага да полагате особени усилия, а някои от най-съкровените ви желания да се сбъднат от само себе си. Опитайте да си купите лотариен билет — може би късметът ще ви се усмихне. Това е прекрасно време за приятелско общуване, участие в спортни състезания, колективни инициативи. Благодарение на посредничеството на приятели и приятелки ще можете да възстановите хармонията в брачните отношения. Разширява се кръгът на новите запознанства — много от новите познати ще бъдат готови да ви окажат помощ и подкрепа във всякакви дела. Търсете контакт с хора, които имат същите увлечения като вас. Добре е да се включите в клубове за общуване по интереси — единомишлениците ще укрепят вашата самооценка. През втората половина на седмицата настъпва напрегнато време от гледна точка на финансовото планиране. Крайно нежелателно е да трупате дългове, да купувате стоки на кредит, да правите рискови финансови инвестиции. Въздържайте се от постъпки, които могат да увеличат риска от финансови и физически щети.

Козирог

През първата половина на седмицата при Козирозите може да се случи важно запознанство с влиятелен човек. Това събитие може да окаже положително влияние върху всички онези дела и задачи, които сте си поставили като желана цел. В този период персонално за вас могат да се активират социални и професионални механизми, способни да ви издигнат на ново, по-високо ниво. Кариерата има тенденция към растеж. Добре е да участвате в конкурси, състезания, където могат да ви забележат и оценят талантите ви. Сега имате отлични шансове да заемете призови места в тези конкурси. Финансовото положение се подобрява, ще се открият по-широки възможности за покупки. Колкото повече внимание отделяте на подреждането на ежедневните дела и режима си, толкова по-големи успехи ще постигнете. През втората половина на седмицата външните обстоятелства може да се влошат. Възможни са открити конфликти в партньорството. Може да се наложи да издържите натиск и диктаторски прояви от страна на партньора. Не са изключени обвинения в неверност и ревност от негова страна. Стремете се да запазите самообладание и търпение.

Водолей

През първата половина на седмицата Водолеите имат добро време за личностно развитие. Ще можете осезаемо да укрепите своята репутация. Възможно е това да бъде свързано с проявата на дълбочината на вашите познания и широтата на кръгозора ви по някои значими въпроси. Също така може да почувствате засилено влечение към знанието. Може да започнете курсове по всякакви дисциплини, които ви интересуват. Така или иначе, през тази седмица ще успеете значително да разширите своите знания. Това е и успешно време за пътувания — те ще обогатят представите ви за заобикалящия свят. Нараства вероятността от романтични приключения по време на път. Успешно могат да се развият и виртуални връзки. Пътуване с цел първа среща на живо може да премине успешно. През втората половина на седмицата е възможно да възникнат усложнения, свързани със здравето. Стремете се да спазвате правилата за поведение по време на епидемични периоди, както и да избягвате прекомерни физически натоварвания и преохлаждане. Не прекалявайте с процедурите за закаляване, защото може да получите ефект, противоположен на очаквания.

Риби

През първата половина на седмицата Рибите, които са в брак, могат да усетят подобрение във финансовото си положение. До голяма степен това ще бъде свързано с финансовите успехи на партньора, чиито ресурси могат да се окажат на ваше разположение. В ежедневието това може да изглежда така: съпругът получава голяма сума пари и я предоставя на съпругата, която се радва на шопинг. Седмицата е свързана и с повишено сексуално влечение към партньора. Брачните съюзи могат да преживеят активизация на интимния си живот, когато нуждата от близост намира пълноценна реализация. Самотните Риби през тези дни могат да се запознаят с потенциален партньор именно поради физическо привличане. При необходимост можете да разчитате на подкрепа от таен влиятелен покровител. През втората половина на седмицата може да преживеете напрегнати моменти в романтичните отношения. Може да усетите в себе си засилена ревност и страстно желание да притежавате любимия човек. Във всеки случай се стремете да бъдете по-толерантни и внимателни към желанията на партньора си.