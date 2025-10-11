Фотоизложба „Личности“ насърчава борбата с обществените предразсъдъци

„Всеки човек е всъщност цяла вселена. Тази изложба е едно предложение да се вгледаме по-дълбоко и да видим онова, което прави личността неповторима,“ сподели доц. д-р Офелия Кънева, която е куратор на изложбата.

„Личности“, която е второ издание от поредицата „Дневникът на светлината“, създадена по инициатива на фондация ОЗОНбе открита на 9 октомври 2025г. в Карлово.Експозицията е разположена на площад „20-ти юли“ и включва 23 цветни и черно - бели фотографии, които илюстрират индивидуалността на личността, съществуваща в предизвикателствата на живота.

Посредством визуалната метафора „ДНЕВНИКЪТ НА СВЕТЛИНАТА“провокира социален и културен резонанс като насърчава борбата с обществените предразсъдъци и табута.

Събитието бе открито от зам. кметът на община Карлово – Антон Минев. Куратор на изложбата е доц. д-р Офелия Кънева, а фотосите са дело на Цветан Игнатовски, Малена Раева и Мая Денева.

След успешното първо представяне, озаглавено „Усмивките – в очите, в сърцето“ в Тутракан през май тази година, проектът продължава с развитие на тематичната посока към многообразието и силата на човешката личност.