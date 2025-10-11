От утре: Нова електронна система за влизане в 29 държави от Шенген

Нова ера на европейските граници започва в неделя, 12 октомври 2025 г., с активирането на Системата за влизане/излизане (EES) в 29 държави от Шенген. Това е новата единна система за проверка и регистриране на пътуващи извън ЕС, която ще промени начина, по който се осъществяват трансграничните пътувания.

През първите шест месеца системата ще бъде постепенно въвеждана, докато обхване изцяло всички външни граници на 29-те държави, а именно: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

EES ще събира лични и биометрични данни на всеки пътуващ, като например: Данни от документа за пътуване (име, дата на раждане, националност), дата и място на всяко влизане и излизане от Шенгенското пространство, изображение на лицето и/или пръстови отпечатъци, информация за всякакви откази за влизане.

Данните ще се съхраняват в пълно съответствие с регламентите на ЕС за защита на личните данни (GDPR), като компетентните гранични, визови и имиграционни органи, както и Европол, ще имат достъп до тях.

Новата система се отнася за пътуващи извън ЕС, посещаващи държави от Шенгенското пространство с цел туризъм, бизнес или семейни посещения и които не са постоянно пребиваващи.

Прилага се както за притежатели на визи, така и за пътуващи, които не се нуждаят от виза, и ще регистрира случаи на пресрочване на престоя.

Новата система не се прилага за граждани на държави от ЕС, както Кипър и Ирландия, жители на държави извън ЕС, притежаващи карта или разрешение за пребиваване, роднини на граждани на ЕС или жители, пътуващи със същите права, членове на екипажи на пътнически и търговски влакове по международни връзки, граждани на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана.

Новият процес ще бъде дигитален и автоматизиран, с електронни контролно-пропускателни пунктове (e-gates) на летища, пристанища и гранични пунктове.

Пътуващите ще трябва да сканират паспорта си и да предоставят биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци).

Това намалява възможността за фалшифициране на данните и повишава сигурността, въпреки че – поне първоначално – се очакват забавяния на някои контролно-пропускателни пунктове.







