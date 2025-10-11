Министерша става тв водеща

Грандиозни промени настъпват в екипа на NOVA. От 13 октомври зрителите ще видят нови лица в ефира на телевизията – Мина Илиева и Виолета Манчева се присъединяват към екипа на информационните емисии.

Съпругата на министъра на външните работи Георг Георгиев – Виолета Манчева, ще поеме късните новини на Нова телевизия от понеделник. Красивата брюнетка, позната от ефира на Bulgaria ON AIR, влиза в праймтайм слотa на медията и вече е новото лице на нюзрума.

Снимка: NOVA

Манчева и министър Георгиев са заедно от години, а през септември 2022 г. официално си казаха „да“ в Троянския манастир. Кум на сватбата беше самият Бойко Борисов, който, по думите на близки, „подтикнал“ двойката най-после да мине под венчило. Малко по-късно двамата направиха и гражданския си брак в Банкя.

Мина Илиева ще поеме първите новини за деня в сутрешния блок „Здравей, България“, след като досега беше сред познатите лица на информационния канал NOVA NEWS. Тя започва кариерата си като стажант в нюзрума на NOVA, а след това натрупва опит като репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години.

Снимка: NOVA

Журналистката е завършила специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има богат опит в отразяването на политически, социални и културни теми.

С рокадата NOVA съобщава, че залага на ново поколение професионалисти, които да внесат свежа енергия и модерен почерк в ефира.

От друга страна добре познатата репортерка и водеща на новините Лилия Мустакова напуска телевизията и продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.