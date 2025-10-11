Би Би Си: Тони Блеър посрещнал развратника Джефри Епщайн на "Даунинг стрийт" ВИДЕО

Бившият британски премиер Тони Блеър е бил домакин на американския финансист Джефри Епщайн, по-късно осъден за блудство с деца, в резиденцията си на Даунинг стрийт 10 през 2002 г., съобщи BBC.

Срещата е била проведена по настояване на Питър Манделсън, който е заемал различни позиции в кабинета на Блеър и е освободен от поста си на посланик на Обединеното кралство в САЩ през септември 2025 г. поради връзките си с Епщайн. Според имейли, получени от Би Би Си, Манделсън е казал, че американецът е „негов приятел“.

Британското правителство, уточнява телевизионната компания, преди това е отказало да публикува тази информация от опасения, че това може да навреди на отношенията между Лондон и Вашингтон.

Говорителят на Блеър заяви, че срещата е продължила по-малко от половин час, че бившият премиер и Епщайн са обсъждали политика и че „това се е случило, разбира се, много преди“ американският финансист да бъде обвинен в блудство с деца.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнесмени и звезди от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.

Сред познатите на Епщайн бяха 42-ият президент на САЩ Бил Клинтън и настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп. Поддръжниците на настоящия американски лидер многократно са го призовавали да разкрие цялата информация относно случая на финансиста. По време на предизборната кампания през 2024 г. Тръмп и членове на екипа му обещаха да разсекретят съответните документи и да осигурят максимална прозрачност на разследването.

Както съобщи „Уолстрийт Джърнъл“ на 23 юли, позовавайки се на служители на администрацията във Вашингтон, главният прокурор на САЩ Пам Бонди е информирала Тръмп през пролетта, че името му се появява в документи, свързани с Епщайн, заедно с имената на „много други видни фигури“. Белият дом отхвърли този доклад като неверен.

Източник: Факти.бг



