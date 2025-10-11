"Гласът на народа срещу насилието над деца": Протест в Бургас и други градове на страната

Граждански протест под мотото "Гласът на народа срещу насилието над деца" ще се проведе в Бургас и в още десетки градове, сред които София, Пловдив, Варна и Стара Загора.

Организаторите са сдружение "Ние не мълчим". Поводът е сигналът за тормоз в детска градина в Каблешково. Протестът е обявен за 11 часа в центъра на Бургас. Планирано е и автошествие до сградата на община Поморие.

Сигналът за насилие на детска възпитателка върху 4-годишно момиче е от преди 10 месеца, но за него се заговори след материал на журналистката Тина Ивайлова.

По последна информация не са установени данни за блудствени действия и наранявания.

Николай Кючуков от платформата "Ние не мълчим" заяви:

"Районният съд в Бургас за пореден път според нас не погледна така на делото, както трябва и да не приемат документи, които са удостоверени. Виждаме едно противопоставяне на институциите.

Брифингът на кмета на община Поморие също беше супер изненадващ. Вместо човек с такава позиция, който е и координационен отговорник на една от най-големите политически партии в страната. Не държа реч на обединение и спокойствие, а беше разгневен и нападаше словесно не само журналистката, но и депутати".

Протестиращите искат "видеонаблюдение, което естествено да не бъде онлайн и всеки да има достъп до него. Ние трябва да поискаме оставката на кмета на Поморие, който абсолютно нищо не казва за състоянието на детето, а защитаваше хора, които са от детската градина", допълни Кючуков.

Обмислят се и още протести, ако исканията не бъдат чути.