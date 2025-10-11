Христo Грoзев с наградата Европейски журналист на годината на фестивала PRIX EUROPA

Българинът Христо Грозев беше отличен като Европейски журналист на годината на официалната церемония на фестивала PRIX EUROPA в Берлин.

Българският разследващ журналист беше ключова фигура при издирването на бившия мениджър на Wirecard Ян Марсалек в Москва, както и при разкриването на редица дейности на руските разузнавателни служби.

"Това отличие просто ми дава отговор защо тези единадесет години на значителни лишения, отсъствие от семейството, особено последните четири години, които се наложи да живея като отшелник, без да виждам децата си, без дори да присъствам на последните дни на баща ми, си струваха. Тоест имало е смисъл, за мен тази награда е почти толкова важна, колкото това, че децата ми продължават да се гордеят с това, което правя, и не се сърдят за това, че отсъствам", коментира пред БНР Христо Грозев.

Раздадени бяха 13 награди PRIX EUROPAза най-добрите европейски аудио-, видео- и дигитални медийни продукции на годината. Номинирани бяха общо 162 програми от 30 държави. Аудиoверсията на поредицата на БНР "Аз" беше сред номинираните програми.

На церемонията в Берлин беше обявено и присъединяването на Българското национално радио към Алианса PRIX EUROPA, като генералният директор на обществената медия Милен Митев връчи наградата в категория Audio Documentary.

Тържествената церемония се състоя в Кметството на Берлин и беше посетена от международна публика от медийни професионалисти.
















