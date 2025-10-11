Спорт по тв на 11 октомври
09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, четвъртфинал Евроспорт 1
11.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
12.50 Трейл: Голдън Трейл световни серии, Трентино Евроспорт 1
14.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
14,30 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг
15.20 Снукър: Турнир на Си-ан, четвъртфинал Евроспорт 1
17,00 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг
19.00 Унгария – Армения Диема спорт 2
19.00 Норвегия – Израел Диема спорт 3
19.00 Баскетбол, Балкан – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, Жирона – Мурсия Диема спорт
19.30 Алмерия – Сарагоса МАХ Спорт 4
19.30 Олдъм – Бароу Нова спорт
19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Монт Сент Ан, спускане, жени Евроспорт 1
20.30 НХЛ, Уинипег – Лос Анджелис МАХ Спорт 1
21.00 Маунтинбайк: Световна купа в Монт Сент Ан, спускане, мъже Евроспорт 2
21.45 България – Турция БНТ 1, БНТ 3
21.45 Естония – Италия Диема спорт 2
21.45 Испания – Грузия Диема спорт 3
21.45 Португалия – Ейре Диема спорт
21.45 Сърбия – Албания Нова спорт
02.00 UFC, Оливейра срещу Гамрот МАХ Спорт 2
03.30 Суперкарс, състезание в Батърст МАХ Спорт 1