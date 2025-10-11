  • Instagram
Спорт по тв на 11 октомври

Спорт по тв на 11 октомври

09.00 Снукър: Турнир на Си-ан, четвъртфинал Евроспорт 1

11.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

12.50 Трейл: Голдън Трейл световни серии, Трентино Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

14,30 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг

15.20 Снукър: Турнир на Си-ан, четвъртфинал Евроспорт 1

17,00 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг

19.00 Унгария – Армения Диема спорт 2

19.00 Норвегия – Израел Диема спорт 3

19.00 Баскетбол, Балкан – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Жирона – Мурсия Диема спорт

19.30 Алмерия – Сарагоса МАХ Спорт 4

19.30 Олдъм – Бароу Нова спорт

19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Монт Сент Ан, спускане, жени Евроспорт 1

20.30 НХЛ, Уинипег – Лос Анджелис МАХ Спорт 1

21.00 Маунтинбайк: Световна купа в Монт Сент Ан, спускане, мъже Евроспорт 2

21.45 България – Турция БНТ 1, БНТ 3

21.45 Естония – Италия Диема спорт 2

21.45 Испания – Грузия Диема спорт 3

21.45 Португалия – Ейре Диема спорт

21.45 Сърбия – Албания Нова спорт

02.00 UFC, Оливейра срещу Гамрот МАХ Спорт 2

03.30 Суперкарс, състезание в Батърст МАХ Спорт 1

