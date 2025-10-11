  • Instagram
Почистете и подредете дома днес! Инчаче ще ви връхлетят беди и безпаричие

Православната църква отбелязва днес паметта на Свети апостол Филип и преподобни Теофан, епископ Никейски, известен и като Теофан Начертани.

На този ден домът трябва да бъде подреден и почистен. Според народното поверие безпорядъкът привлича беди и материални загуби. Затова се вярва, че на 11 октомври всеки трябва да внесе ред в дома си, за да осигури мир и защита.

На този ден не бива да се мързелува – безделието се смята за грях. Не се отлагат задачи и се внимава с остри предмети.

Свети Теофан Никейски е почитан като застъпник за здраве, укрепване на душата и защита от зло.

#поверия #църква

