Почистете и подредете дома днес! Инчаче ще ви връхлетят беди и безпаричие
Православната църква отбелязва днес паметта на Свети апостол Филип и преподобни Теофан, епископ Никейски, известен и като Теофан Начертани.
На този ден домът трябва да бъде подреден и почистен. Според народното поверие безпорядъкът привлича беди и материални загуби. Затова се вярва, че на 11 октомври всеки трябва да внесе ред в дома си, за да осигури мир и защита.
На този ден не бива да се мързелува – безделието се смята за грях. Не се отлагат задачи и се внимава с остри предмети.
Свети Теофан Никейски е почитан като застъпник за здраве, укрепване на душата и защита от зло.
