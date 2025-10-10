Граждани се оплакват от струпване на отпадъци и в части на район "Студентски"

След кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село" темата за почистването на отпадъците в София стана изключително актуална. Читатели на Novini.bg сигнализираха за такъв проблем в части на район "Студентски". Те изпратиха снимки, направени тази седмица.

Има струпани различни отпадъци - дюшек, големи картони, кутии от строителни бои и др. Жители твърдят, че със седмици виждат как едни и същи боклуци не се извозват.

Засиленото строителство в район "Студентски", а и в цяла София като цяло, навярно също е причина за струпване на едрогабаритни отпадъци, за които много често столичани алармират в социалните мрежи.

Кметове напомнят, че собствениците на апартаменти, които правят ремонт, имат задължение да осигурят специален контейнер за събиране и извозване, като не трябва да ги оставят до обикновените кофи.

Кофите за битов отпадък не са място за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, подчерта днес пред БНР и Николай Савов, директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.