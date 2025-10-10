  • Instagram
Погребват загиналия при наводнението в Елените граничен полицай

Днес погребват граничния полицай, който загина при унищожителното наводнение в Елените на 3 октомври. Главен боцман Стефан Иванов, дългогодишен служител на РД "Гранична полиция" - Бургас, почина на 57-годишна възраст при изпълнение на служебния си дълг.

По време на спасителна операция край ваканционното селище управляваната от него бордова лодка се преобърнала вследствие на силна вълна. Иванов, заедно с още двама свои колеги, извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи хора, когато е настъпил инцидентът.

Въпреки незабавно оказаната помощ и усилията на медицинските екипи да спасят живота му, граничният полицай е загинал. Главен боцман Иванов е служил на гранично-полицейски кораб "Балчик".

#Елените

