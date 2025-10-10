Депутатите отнеха от президента правото да назначава шефа на Разузнаването

Народното събрание промени закона и отне правомощието на президента да назначава председателя на Държавна агенция „Разузнаване" (ДАР). С решение, прието на второ четене, депутатите определиха, че ръководителят на агенцията вече ще се избира от парламента по предложение на Министерския съвет, съобщи БГНЕС.

Досега президентът на Републиката имаше право да назначава председателя на Разузнаването с указ. Това беше една от важните функции на държавния глава в сферата на националната сигурност.



Според гласуваните промени, председателят на ДАР вече ще има трима заместници. Те ще се назначават с решение на Министерския съвет за срок от 5 години по предложение на председателя.

Депутатите гласуваха още, че инспекторът в ДАР е държавен служител по този закон.

Подобни промени бяха приети преди седмица и по отношение на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Тогава народните представители решиха, че председателят на ДАНС също ще се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Така двете ключови разузнавателни служби вече преминават изцяло под контрола на парламентарното мнозинство и правителството, без участие на президентската институция в избора на техните ръководители.