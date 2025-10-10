  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +14 / +19
Варна: +14 / +16
Сандански: +17 / +18
Русе: +15 / +16
Добрич: +13 / +14
Видин: +17 / +17
Плевен: +15 / +18
Велико Търново: +14 / +15
Смолян: +8 / +10
Кюстендил: +13 / +14
Стара Загора: +13 / +15

Желязков за Елените: Алчността на бизнесмени и чиновници е взела връх

  • Сподели в:
  • Viber
Желязков за Елените: Алчността на бизнесмени и чиновници е взела връх
A A+ A++ A

Поемам ангажимент изпълнителната власт да направи така, че да има годни доказателства за правосъдието в случая с наводнението в Елените и кой ще понесе отговорност за това. Защото това не може да остане безнаказано. Това каза пред журналисти в Хасково министър-председателят Росен Желязков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Премиерът припомни, че навремето българите са строели на такива места, които не са застрашени от бедствията в природата. Но сега е очевидно, че алчността на предприемачи, бизнесмени и чиновници е взела своя връх и природата ни го показва.

"Всички елементи в момента се разглеждат - градоустройство, планове, регулация от гледна точка на строителството до това по какъв начин тези проблеми могат да бъдат адресирани за недопускане на такива подобни трагедии", каза министър-председателят..

Според него, системата за ранно предупреждаване работи така, както е било разпоредено от него в началото на тази година и това е довело до спасение на много човешки животи. Много навреме е бил спрян трафикът, защото е можело той да бъде сериозно засегнат от приливната вълна.

#ожени

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?