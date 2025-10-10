  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +14 / +19
Варна: +14 / +16
Сандански: +17 / +18
Русе: +15 / +16
Добрич: +13 / +14
Видин: +17 / +17
Плевен: +15 / +18
Велико Търново: +14 / +15
Смолян: +8 / +10
Кюстендил: +13 / +14
Стара Загора: +13 / +15

2 зодии ликуват! Край на самотата

  • Сподели в:
  • Viber
2 зодии ликуват! Край на самотата
A A+ A++ A

За няколко зодии болката от самотата приключват след 10 октомври.

По време на намаляващата пълна Луна в Близнаци, Вселената ни уверява, че другарството и смислените връзки са в обсега ни.

Сега е моментът да повярваме, че сме достойни за този вид красива връзка, пише YourTango.

Телец

Днес ще ви бъде по-лесно от всякога да се обърнете към другите и най-накрая да смажете чувството си за самота в себе си.

Този ден ви носи утеха чрез любов към себе си. Като уважавате себе си и цените своята стойност, вие давате на другите да знаят, че и те трябва да го правят.

Уважението към себе си се превръща в уважение към вас от страна на другите и това е основата за смислени връзки. Не се страхувайте.

Везни

Тихата празнота, за която сте се държали, вече е към своя край.

нес ще се почувствате готови да се върнете навън и да изпитате социален живот и топлината на приятели и спътници.

Да бъдете сред хората ви кара да се чувствате обновени.

Самотните дни свършиха за вас. Като прегърнете своята уникалност и индивидуалност, вие привличате правилните хора в живота си и точно това ви е необходимо.

Нямате време или енергия за хора, които не ви ценят точно такива, каквито сте.

#зодии

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?