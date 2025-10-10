Такситата в София поскъпват с 50 стотинки?

Таксиметровите шофьори в София настояват за актуализация на цените на услугата. Те внесоха официално искане в Столичната община.

"Искането ни е на база на разпоредбата на Закона за автомобилните превози и Наредба 34 за таксиметровата дейност. И двата нормативни документа разпореждат, че общинските съвети определят минималните и максималните тарифи за населеното място и ги актуализират не по-малко от веднъж в годината", обясни председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков в "България сутрин".

Наредбата прецизира и срока на действието - до 31 октомври, като обикновено влиза в сила от 1 януари 2026 г.

"Ние внесохме нашето искане на 1 септември. В него посочихме, че последната извършена от Столичната община актуализация е с решение на Общинския съвет от 27 октомври 2022 г. Ще започнем четвърта година, в която Столичният общински съвет не изпълнява законовата разпоредба", изтъкна Цветков пред Bulgaria ON AIR.

"Нашето искане съвпадна с разпоредбата на Закона за въвеждане на еврото, която изрично забранява увеличаване на цените без икономическа обосновка. Ние смятаме, че имаме достатъчна икономическа обосновка на базата на тези три години липса на актуализация. Статистиката сочи 52% увеличение в цената за човешки труд. Данните са ни от Закона за бюджета за ДОО", уточни председателят на Националния таксиметров синдикат.

По думите му с между 30 и 50% е увеличен разходът за ремонти и поддръжка на автомобилите.

"Единствено цените на горивата са относително същите сега и през 2022 г. Всичко останало е нагоре - плащанията на шофьорите към таксиметровите централи, банковите такси. Всичко това сочи ръст от 44% в крайната цена, това означава 50 стотинки разлика. Говорим за 1,72 лв. за дневна и 2 лв. за нощна тарифа", обяви Цветков.

Той коментира, че всяко увеличение може да предизвика временен спад в потреблението на услугата, но "таксиметровият превоз е нишова услуга и е различна от масовия градски транспорт - не ползва субсидиране и няма механизми за компенсиране на загубите".

"Три модела отпаднаха. Два останаха. Единият е чисто нов модел, а другият е съществуващ апарат, който отговаря на условията. Проблемът, който срещат шофьорите и клиентите при единия от двата апарата, е с добавката за повикване. При стария апарат тази добавка стои отделно", обясни Цветков.

Той уточни, че новият апарат струва 550 лв. на всеки един шофьор, който си го инсталира в автомобила.